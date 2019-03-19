«Его жертва еле поднялась»: легионера «Барыса» осудили за подлый удар игрока «Авангарда»

Канадский легионер казахстанского «Барыса» Патрис Кормье грубо сыграл против форварда «Авангарда» Анселя Галимова в матче плей-офф КХЛ. Эпизод произошел в третьем периоде при счете 4:0 в пользу «Авангарда»: Кормье наотмашь ударил Галимова клюшкой, за что получил дисциплинарный штраф до конца игры.