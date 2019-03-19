«Его жертва еле поднялась»: легионера «Барыса» осудили за подлый удар игрока «Авангарда»

«Канадец вырубил российского хоккеиста подлым ударом наотмашь. Его жертва еле поднялась со льда.
Канадский легионер казахстанского «Барыса» Патрис Кормье грубо сыграл против форварда «Авангарда» Анселя Галимова в матче плей-офф КХЛ. Эпизод произошел в третьем периоде при счете 4:0 в пользу «Авангарда»: Кормье наотмашь ударил Галимова клюшкой, за что получил дисциплинарный штраф до конца игры.
Грубость Кормье не помешала «Авангарду» довести матч до победы со счетом 5:0 и повести в серии — 2−1. «Авангард» и «Барыс» встречаются в рамках полуфинала Восточной конференции. Четвертый матч серии пройдет завтра, 20 марта, — пишет издание.