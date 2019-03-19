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18:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Его жертва еле поднялась»: легионера «Барыса» осудили за подлый удар игрока «Авангарда»

Российский сайт Sport24.ru прокомментировал эпизод с участием нападающего астанинского «Барыса» Патриса Кормье в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина с омским «Авангардом».

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«Канадец вырубил российского хоккеиста подлым ударом наотмашь. Его жертва еле поднялась со льда.

Канадский легионер казахстанского «Барыса» Патрис Кормье грубо сыграл против форварда «Авангарда» Анселя Галимова в матче плей-офф КХЛ. Эпизод произошел в третьем периоде при счете 4:0 в пользу «Авангарда»: Кормье наотмашь ударил Галимова клюшкой, за что получил дисциплинарный штраф до конца игры.

Грубость Кормье не помешала «Авангарду» довести матч до победы со счетом 5:0 и повести в серии — 2−1. «Авангард» и «Барыс» встречаются в рамках полуфинала Восточной конференции. Четвертый матч серии пройдет завтра, 20 марта, — пишет издание.

Авангард
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций18.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5397 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиАндрей Скабелка
Вратари
Игорь БобковХенрик Карлссон(Доминик Граховина)
1-й период
11:24Егор Шалапов
13:12Андрей Стась(Алексей Емелин, Игорь Бобков)
14:38Дмитрий Шевченко
14:38Дмитрий Шевченко
19:58Тэйлор Бек
2-й период
22:09Кертис Валк
22:57Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
24:12Кирилл Петров
33:18Михаил Фисенко
33:18Михаил Фисенко
33:18Павел Акользин
33:18Павел Акользин
33:51Джесси Блэкер
35:07Сергей Широков(Алексей Емелин, Максим Чудинов)
3-й период
40:46Патрис Кормье
42:23Даррен Дитц
42:29Сергей Широков
43:40Кирилл Семенов(Виктор Столберг)
50:04Патрис Кормье
50:04Патрис Кормье
50:24Давид Деарне
51:19Даррен Дитц
52:19Коди Фрэнсон(Сергей Шумаков, Тэйлор Бек)
Статистика
12Штрафное время53
8Игра в большинстве3
4Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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