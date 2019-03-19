Форвард «Барыса» Кормье дисквалифицирован на один матч

Канадский форвард в третьей игре второго раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (0:5) ударил клюшкой игрока омичей Анселя Галимова и заработал удаление до конца матча. Галимов получил травму.

«На основании представленных материалов спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Барыса” Патриса Кормье по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится сообщении на официальном сайте лиги.

После матча, завершившего победой «Авангарда» со счетом 5:0, главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка остался недоволен действиями Кормье. По словам наставника, своим поступком хоккеист подвел команду.