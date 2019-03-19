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21:28 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Барыса» Кормье дисквалифицирован на один матч

Нападающий астанинского «Барыса» Патрис Кормье получил дисквалификацию на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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Канадский форвард в третьей игре второго раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (0:5) ударил клюшкой игрока омичей Анселя Галимова и заработал удаление до конца матча. Галимов получил травму.

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«На основании представленных материалов спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Барыса” Патриса Кормье по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится сообщении на официальном сайте лиги.

После матча, завершившего победой «Авангарда» со счетом 5:0, главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка остался недоволен действиями Кормье. По словам наставника, своим поступком хоккеист подвел команду.

Таким образом, Кормье пропустит четвертый матч, который пройдет 20 марта в Балашихе. После трех игр «Авангард» ведет 2−1 в серии до четырех побед.

Авангард
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций18.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5397 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиАндрей Скабелка
Вратари
Игорь БобковХенрик Карлссон(Доминик Граховина)
1-й период
11:24Егор Шалапов
13:12Андрей Стась(Алексей Емелин, Игорь Бобков)
14:38Дмитрий Шевченко
14:38Дмитрий Шевченко
19:58Тэйлор Бек
2-й период
22:09Кертис Валк
22:57Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
24:12Кирилл Петров
33:18Михаил Фисенко
33:18Михаил Фисенко
33:18Павел Акользин
33:18Павел Акользин
33:51Джесси Блэкер
35:07Сергей Широков(Алексей Емелин, Максим Чудинов)
3-й период
40:46Патрис Кормье
42:23Даррен Дитц
42:29Сергей Широков
43:40Кирилл Семенов(Виктор Столберг)
50:04Патрис Кормье
50:04Патрис Кормье
50:24Давид Деарне
51:19Даррен Дитц
52:19Коди Фрэнсон(Сергей Шумаков, Тэйлор Бек)
Статистика
12Штрафное время53
8Игра в большинстве3
4Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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