СКА увеличил преимущество в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

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В составе победителей шайбы забросили Роман Рукавишников (12-я минута), Давид Рундблад (53), Максим Карпов (55). У проигравших отличился Михаил Беляев (60).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 21 марта в Петербурге.

«Локомотив» играет на стадии четвертьфинала КХЛ в шестой раз, в пяти случаях клуб проходил дальше. СКА играет в четвертьфинале в девятый раз, только два раза клубу не удавалось пройти в следующий раунд. СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).

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