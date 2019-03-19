СКА увеличил преимущество в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом»
ТАСС, 19 марта.
ТАСС, 19 марта.
В составе победителей шайбы забросили Роман Рукавишников (12-я минута), Давид Рундблад (53), Максим Карпов (55). У проигравших отличился Михаил Беляев (60).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 21 марта в Петербурге.
«Локомотив» играет на стадии четвертьфинала КХЛ в шестой раз, в пяти случаях клуб проходил дальше. СКА играет в четвертьфинале в девятый раз, только два раза клубу не удавалось пройти в следующий раунд. СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).
Клубы встречались в рамках Кубка Гагарина четыре раза, трижды в серии победил СКА. В завершившемся регулярном чемпионате команды провели четыре встречи, в которых СКА трижды победил (4:0, 4:0, 2:0) и один раз проиграл (0:1 ОТ).
|Дмитрий Квартальнов
|Илья Воробьев
|Илья Коновалов(Александр Салак)
|Магнус Хелльберг
|01:04
|Евгений Кетов
|04:40
|Рушан Рафиков
|11:30
|Роман Рукавишников(Никита Гусев)
|12:34
|Командный штраф
|12:44
|Евгений Кетов
|26:45
|Виктор Тихонов
|29:23
|Максим I Осипов
|30:30
|Сергей Плотников
|52:12
|Павел Красковский
|52:29
|Давид Рундблад(Динар Хафизуллин)
|54:37
|Максим Карпов(Алексей Кручинин)
|54:53
|Артем Ильенко
|54:53
|Василий Токранов
|59:34
|Михаил Беляев(Максим I Осипов, Рушан Рафиков)
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)