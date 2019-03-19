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21:34 (мск), источник: ТАСС

СКА увеличил преимущество в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

ТАСС, 19 марта. Санкт-петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 3:1 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Роман Рукавишников (12-я минута), Давид Рундблад (53), Максим Карпов (55). У проигравших отличился Михаил Беляев (60).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 21 марта в Петербурге.

КХЛ 2018-20191/2 финала конференций, 21.03.2019, 19:30

СКА-:Локомотив-

«Локомотив» играет на стадии четвертьфинала КХЛ в шестой раз, в пяти случаях клуб проходил дальше. СКА играет в четвертьфинале в девятый раз, только два раза клубу не удавалось пройти в следующий раунд. СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).

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Клубы встречались в рамках Кубка Гагарина четыре раза, трижды в серии победил СКА. В завершившемся регулярном чемпионате команды провели четыре встречи, в которых СКА трижды победил (4:0, 4:0, 2:0) и один раз проиграл (0:1 ОТ).

Локомотив
1:3
0:1, 0:0, 1:2
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций19.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000"
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновИлья Воробьев
Вратари
Илья Коновалов(Александр Салак)Магнус Хелльберг
1-й период
01:04Евгений Кетов
04:40Рушан Рафиков
11:30Роман Рукавишников(Никита Гусев)
12:34Командный штраф
12:44Евгений Кетов
2-й период
26:45Виктор Тихонов
29:23Максим I Осипов
30:30Сергей Плотников
3-й период
52:12Павел Красковский
52:29Давид Рундблад(Динар Хафизуллин)
54:37Максим Карпов(Алексей Кручинин)
54:53Артем Ильенко
54:53Василий Токранов
59:34Михаил Беляев(Максим I Осипов, Рушан Рафиков)
Статистика
8Штрафное время12
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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