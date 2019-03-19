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22:13 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в третий раз обыграл «Динамо» в серии второго раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» со счетом 2:1 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене в Петровском парке в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Константин Окулов (44-я минута) и Мэт Робинсон (60). У проигравших отличился Юусо Хиетанен (18).

Игрок «Динамо» Илья Никулин сделал в матче результативную передачу и обновил бомбардирский рекорд плей-офф КХЛ среди защитников. Он набрал 57-е очко (16 шайб + 41 передача) в Кубке Гагарина, у защитника «Металлурга» Криса Ли в активе 56 очков.

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Дерби Москвы: ЦСКА повел в серии с «Динамо»

В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА дважды обыграл «Динамо» (5:1, 3:1). В рамках плей-офф КХЛ клубы встречались дважды — в четвертьфинальных сериях сезонов-2008/09 и 2012/13, оба раза в следующий этап пробивалось «Динамо». Лучшим результатом ЦСКА в плей-офф КХЛ является выход в финал турнира, «Динамо» дважды становилось обладателем Кубка Гагарина.

КХЛ 2018-20191/2 финала конференций, 21.03.2019, 19:30

ЦСКА-:ХК Динамо-

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 21 марта на домашней площадке ЦСКА.

ХК Динамо
1:2
1:0, 0:0, 0:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций19.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 10119 зрителей
Главные тренеры
Владимир КрикуновИгорь Никитин
Вратари
Александр ЕременкоИлья Сорокин
1-й период
14:40Михаил Науменков
17:06Юусо Хиетанен(Илья Никулин, Вадим Шипачев)
2-й период
34:10Дмитрий Кагарлицкий
36:43Мэт Робинсон
3-й период
44:04Константин Окулов(Линден Вей)
45:54Илья Никулин
45:54Андрей Светлаков
52:35Сергей Андронов
59:35Мэт Робинсон(Линден Вей, Михаил Григоренко)
Статистика
4Штрафное время8
3Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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