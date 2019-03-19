ЦСКА в третий раз обыграл «Динамо» в серии второго раунда плей-офф КХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Константин Окулов (44-я минута) и Мэт Робинсон (60). У проигравших отличился Юусо Хиетанен (18).

Игрок «Динамо» Илья Никулин сделал в матче результативную передачу и обновил бомбардирский рекорд плей-офф КХЛ среди защитников. Он набрал 57-е очко (16 шайб + 41 передача) в Кубке Гагарина, у защитника «Металлурга» Криса Ли в активе 56 очков.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Дерби Москвы: ЦСКА повел в серии с «Динамо»

В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА дважды обыграл «Динамо» (5:1, 3:1). В рамках плей-офф КХЛ клубы встречались дважды — в четвертьфинальных сериях сезонов-2008/09 и 2012/13, оба раза в следующий этап пробивалось «Динамо». Лучшим результатом ЦСКА в плей-офф КХЛ является выход в финал турнира, «Динамо» дважды становилось обладателем Кубка Гагарина.