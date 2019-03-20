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09:13 (мск), источник: АиФ Уфа

КХЛ признала судейскую ошибку в последнем матче «Салават» — «Автомобилист»

Комиссия по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ вынесла своё решение.

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Источник: РИА "Новости"

Комиссия по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ признала, что игрок уфимского хоккейного клуба «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров в третьем матче серии с «Автомобилистом» должен был получить большой и дисциплинарный штраф (20+5 минут) за эпизод, произошедший под конец третьего периода. Об этом сообщается на официальной странице екатеринбуржского клуба в социальной сети «ВКонтакте».

После рассмотрения эпизода на заседании спортивно-дисциплинарного комитета лиги Бурмистров получил денежный штраф.

Игра закончилась победой «юлаевцев» в овертайме. Следующий матч серии пройдёт сегодня, 20 марта, в Уфе.

Салават Юлаев
2:1ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций18.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинАндрей Мартемьянов
Вратари
Юха МетсолаЯкуб Коварж
1-й период
00:14Алексей Василевский
04:45Артем Сергеев
09:34Никита Трямкин
2-й период
21:51Михаил Мамкин
29:48Владимир Ткачев
30:36Франсис Паре
3-й период
40:32Павел Коледов
42:52Анатолий Голышев
44:43Александр Кучерявенко(Никита Трямкин)
50:48Никита Трямкин
Овертайм
69:26Командный штраф
71:08Йоонас Кемппайнен(Владимир Ткачев, Линус Умарк)
Статистика
4Штрафное время14
7Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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