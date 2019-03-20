КХЛ признала судейскую ошибку в последнем матче «Салават» — «Автомобилист»

Комиссия по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ признала, что игрок уфимского хоккейного клуба «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров в третьем матче серии с «Автомобилистом» должен был получить большой и дисциплинарный штраф (20+5 минут) за эпизод, произошедший под конец третьего периода. Об этом сообщается на официальной странице екатеринбуржского клуба в социальной сети «ВКонтакте».