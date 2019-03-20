КХЛ признала судейскую ошибку в последнем матче «Салават» — «Автомобилист»
Комиссия по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ вынесла своё решение.
Комиссия по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ вынесла своё решение.
Комиссия по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ признала, что игрок уфимского хоккейного клуба «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров в третьем матче серии с «Автомобилистом» должен был получить большой и дисциплинарный штраф (20+5 минут) за эпизод, произошедший под конец третьего периода. Об этом сообщается на официальной странице екатеринбуржского клуба в социальной сети «ВКонтакте».
После рассмотрения эпизода на заседании
Игра закончилась победой «юлаевцев» в овертайме. Следующий матч серии пройдёт сегодня, 20 марта, в Уфе.
|Николай Цулыгин
|Андрей Мартемьянов
|Юха Метсола
|Якуб Коварж
|00:14
|Алексей Василевский
|04:45
|Артем Сергеев
|09:34
|Никита Трямкин
|21:51
|Михаил Мамкин
|29:48
|Владимир Ткачев
|30:36
|Франсис Паре
|40:32
|Павел Коледов
|42:52
|Анатолий Голышев
|44:43
|Александр Кучерявенко(Никита Трямкин)
|50:48
|Никита Трямкин
|69:26
|Командный штраф
|71:08
|Йоонас Кемппайнен(Владимир Ткачев, Линус Умарк)
|4
|Штрафное время
|14
|7
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)