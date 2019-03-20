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20:56 (мск), источник: Sport24

Вратарь-легионер сплавил лучший клуб Востока. Без капитана «Авто» был жестко наказан в Уфе

«Автомобилист» близок к катастрофе.

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«Автомобилист» во втором раунде удивляет. И не с положительной стороны. По всем прогнозам екатеринбуржцы должны были если не выносить, то уверенно обыгрывать «Салават». Дома команда Мартьянова была более-менее на себя похожа, но в Уфе все рассыпалось. На четвертую встречу в заявку не попал лучший игрок уральцев — Найджел Доус подцепил ротавирусную инфекцию. В клубе надеются, что к следующей игре капитан будет здоров. Однако он явно будет не в лучшей форме. Во втором раунде у Найджела далеко не все получалось, но он все равно стал огромной потерей для гостей. В отсутствие Доуса лидерство на себя попытались взять Паре и Секстон, но провалилась. К тому же команду подвел человек, от которого это меньше всего ждали.

Коварж за этот сезон стал настоящей стеной для «Автомобилиста». Когда чешский вратарь получил травму, екатеринбуржцы резко стали проигрывать.

Якуб вернулся — пришли победы. В плей-офф все тоже было здорово — голкипер уральцев был одним из лучших. Его дуэль с Метсолой за звание сильнейшего стало украшением этой серии. Но в среду все пропало. В первом периоде Коварж пропустил три гола с четырех бросков. Это катастрофа для вратаря любого уровня, что говорить о претенденте на звание сильнейшего в КХЛ! Причем забивали уральцам не звездные легионеры, а те, кто вообще не претендует на звание первого снайпера и бомбардира.

Алексей Семенов впервые забил в плей-офф на профессиональном уровне, шайба в ворота «Авто» стала первой за полтора года. Стоило только Паре удалиться, как уфимцы меньше чем за 30 секунд реализовали большинство.

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Еще через минут забил Эдуард Гиматов, который не поражал сетку ворот с 2013 года! Это только второй матч плей-офф в карьере 25-летнего нападающего. Первую тройку «Салавата» в первые 15 минут не было видно, но и без нее уфимцы, как видите, отлично справлялись.

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«Автомобилист», конечно, старался атаковать, но невсегда выходило опасно. Первую шайбу гостей забросил Паре, подставив клюшку под прострел Литовченко. В этом моменте Метсола был бессилен, а так был неподражаем. Юха — абсолютно лучший голкипер этого розыгрыша Кубка Гагарина.

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Неожиданно куда-то исчезло мощное большинство уральцев, после первого раунда они были первыми в лиге по реализации лишнего, а здесь ни одну из попыток не реализовали, даже толком по воротам не бросали. После двух периодов «Автомобилист» проигрывал 1:4 (еще по шайбе забросили Ларсен и Кемппайнен). «Салават» из своих моментов выжимал максимум, заметно меньше времени проводя в атаке. После 40 минут Мартемьянов наконец-то решился на замену Коваржа, и на льду появился 22-летний Леонид Фомин, в карьере которого был только один матч в «регулярки» КХЛ. Возможно, чешского голкипера стоило поменять сразу после кошмарного первого периода, но больно неопытен сменщик. Екатеринбуржцам оставалось только готовиться к следующему матчу. Этот уже было не вытащить — уфимцы грамотно закрылись, хоть в концовке Бодров и забил второй гол.

Счет в серии стал 3−1 в пользу команды Цулыгина. «Автомобилист», которого отправляли в финал Востока, оказывается на пороге краха.

И ведь разумного и логического объяснения глупейшим ошибкам в обороне уральцев не найти. «Салават», конечно, крайне хорош, но не он заставил забыть соперника о системной игре. Если екатеринбуржцы проиграют во втором раунде, что уже возможно (в НХЛ, к примеру, вероятность отыграться с 1−3 всего 12%), то проиграют сами себе. Уфимцы не делают ничего сверхъестественного, не поражают воображение, но побеждают. Пока фаворит не проходит проверку.

Салават Юлаев
4:2
3:1, 1:0, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций20.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай ЦулыгинАндрей Мартемьянов
Вратари
Юха МетсолаЯкуб Коварж(Леонид Фомин)
1-й период
04:36Франсис Паре
05:04Алексей II Семенов(Александр Бурмистров, Дмитрий Кугрышев)
06:05Эдуард Гиматов(Вячеслав Солодухин, Александр Кадейкин)
09:21Франсис Паре(Дэн Секстон, Вячеслав Литовченко)
16:21Филип Ларсен(Теему Хартикайнен, Линус Умарк)
2-й период
25:42Александр Бурмистров
29:02Андрей Обидин
30:26Юха Метсола
35:08Йоонас Кемппайнен
3-й период
42:17Эдуард Гиматов
58:04Денис Бодров
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
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