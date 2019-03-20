Вратарь-легионер сплавил лучший клуб Востока. Без капитана «Авто» был жестко наказан в Уфе
«Автомобилист» близок к катастрофе.
«Автомобилист» близок к катастрофе.
«Автомобилист» во втором раунде удивляет. И не с положительной стороны. По всем прогнозам екатеринбуржцы должны были если не выносить, то уверенно обыгрывать «Салават». Дома команда Мартьянова была
Якуб вернулся — пришли победы. В
Алексей Семенов впервые забил в
Еще через минут забил Эдуард Гиматов, который не поражал сетку ворот с 2013 года! Это только второй матч
«Автомобилист», конечно, старался атаковать, но невсегда выходило опасно. Первую шайбу гостей забросил Паре, подставив клюшку под прострел Литовченко. В этом моменте Метсола был бессилен, а так был неподражаем. Юха — абсолютно лучший голкипер этого розыгрыша Кубка Гагарина.
Неожиданно
И ведь разумного и логического объяснения глупейшим ошибкам в обороне уральцев не найти. «Салават», конечно, крайне хорош, но не он заставил забыть соперника о системной игре. Если екатеринбуржцы проиграют во втором раунде, что уже возможно (в НХЛ, к примеру, вероятность отыграться с 1−3 всего 12%), то проиграют сами себе. Уфимцы не делают ничего сверхъестественного, не поражают воображение, но побеждают. Пока фаворит не проходит проверку.
|Николай Цулыгин
|Андрей Мартемьянов
|Юха Метсола
|Якуб Коварж(Леонид Фомин)
|04:36
|Франсис Паре
|05:04
|Алексей II Семенов(Александр Бурмистров, Дмитрий Кугрышев)
|06:05
|Эдуард Гиматов(Вячеслав Солодухин, Александр Кадейкин)
|09:21
|Франсис Паре(Дэн Секстон, Вячеслав Литовченко)
|16:21
|Филип Ларсен(Теему Хартикайнен, Линус Умарк)
|25:42
|Александр Бурмистров
|29:02
|Андрей Обидин
|30:26
|Юха Метсола
|35:08
|Йоонас Кемппайнен
|42:17
|Эдуард Гиматов
|58:04
|Денис Бодров
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)