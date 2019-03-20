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22:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» на ошибке вратаря в третий раз проиграл «Авангарду» и приблизился к вылету из плей-офф КХЛ

Астанинский «Барыс» потерпел поражение от омского «Авангарда» в четвертом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд, прошедшая в Балашихе, закончилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу «ястребов».

Первый период получился безголевым, хотя «Барыс» перебросал соперника (24 против 11). Кроме того, подопечные Андрея Скабелки в концовке имели численное преимущество, однако реализовать его не смогли.

Второй период выдался более насыщенным на голы и события. Так, из-за проблем с освещением на арене игру начали на 15 минут позже. После возобновления команды обменялись шайбами. Первыми счет в матче на 27-й минуте открыли хозяева. Игроки «Барыса» потеряли шайбу в своей зоне, чем воспользовался соперник и Александр Яремчук вывел «Авангард» вперед.

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Однако радость омичей продлилась около минуты. Этому предшествовало удаление нападающего «Авангарда» Виктора Стольберга за силовой прием против защитника «Барыса» Валерия Орехова. В результате столкновения казахстанца унесли на носилках со льда, а игрок «ястребов» получил удаление до конца матча.

«Барысу» потребовалось меньше минуты, чтобы реализовать численное преимущество. Мэтт Фрэттин с острого угла бросил в ближний угол, чего явно не ожидал голкипер «Авангарда», и сравнял счет.

Развязка наступила в третьем периоде. Сначала на 47-й минуте Максим Чудинов воспользовался ошибкой голкипера «Барыса» Хенрика Карлссона, совершив бросок со своей половины, и вновь вывел «Авангард» вперед.

На 55-й минуте «ястребы» удвоили преимущество, реализовав численное преимущество после удаления защитника «барсов» Даррена Дица. Тот толкнул на борт Сергея Шумакова, которого унесли на носилках, и получил удаление до конца матча. У «Авангарда» дубль оформил Чудинов, который и установил окончательный счет.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Авангарда».

Пятый матч противостояния пройдет 22 марта в Астане.

Авангард
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций20.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб ХартлиАндрей Скабелка
Вратари
Игорь БобковХенрик Карлссон
1-й период
16:29Алексей Емелин
2-й период
27:36Александр Яремчук(Алексей Бондарев, Михаил Фисенко)
28:04Виктор Столберг
28:04Виктор Столберг
28:40Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски, Даррен Дитц)
38:24Максим Семенов
3-й период
47:22Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
53:41Даррен Дитц
53:41Даррен Дитц
54:25Максим Чудинов(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
55:09Кирилл Семенов
55:09Егор Петухов
Статистика
29Штрафное время29
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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"Барыс" на ошибке вратаря в третий раз проиграл "Авангарду" и приблизился к вылету из плей-офф КХЛ
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