«Барыс» на ошибке вратаря в третий раз проиграл «Авангарду» и приблизился к вылету из плей-офф КХЛ

Встреча команд, прошедшая в Балашихе, закончилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу «ястребов».

Первый период получился безголевым, хотя «Барыс» перебросал соперника (24 против 11). Кроме того, подопечные Андрея Скабелки в концовке имели численное преимущество, однако реализовать его не смогли.

Второй период выдался более насыщенным на голы и события. Так, из-за проблем с освещением на арене игру начали на 15 минут позже. После возобновления команды обменялись шайбами. Первыми счет в матче на 27-й минуте открыли хозяева. Игроки «Барыса» потеряли шайбу в своей зоне, чем воспользовался соперник и Александр Яремчук вывел «Авангард» вперед.

Однако радость омичей продлилась около минуты. Этому предшествовало удаление нападающего «Авангарда» Виктора Стольберга за силовой прием против защитника «Барыса» Валерия Орехова. В результате столкновения казахстанца унесли на носилках со льда, а игрок «ястребов» получил удаление до конца матча.

«Барысу» потребовалось меньше минуты, чтобы реализовать численное преимущество. Мэтт Фрэттин с острого угла бросил в ближний угол, чего явно не ожидал голкипер «Авангарда», и сравнял счет.

Развязка наступила в третьем периоде. Сначала на 47-й минуте Максим Чудинов воспользовался ошибкой голкипера «Барыса» Хенрика Карлссона, совершив бросок со своей половины, и вновь вывел «Авангард» вперед.

На 55-й минуте «ястребы» удвоили преимущество, реализовав численное преимущество после удаления защитника «барсов» Даррена Дица. Тот толкнул на борт Сергея Шумакова, которого унесли на носилках, и получил удаление до конца матча. У «Авангарда» дубль оформил Чудинов, который и установил окончательный счет.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Авангарда».