«Барыс» на ошибке вратаря в третий раз проиграл «Авангарду» и приблизился к вылету из плей-офф КХЛ
Астанинский «Барыс» потерпел поражение от омского «Авангарда» в четвертом матче второго раунда
Астанинский «Барыс» потерпел поражение от омского «Авангарда» в четвертом матче второго раунда
Встреча команд, прошедшая в Балашихе, закончилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу «ястребов».
Первый период получился безголевым, хотя «Барыс» перебросал соперника (24 против 11). Кроме того, подопечные Андрея Скабелки в концовке имели численное преимущество, однако реализовать его не смогли.
Второй период выдался более насыщенным на голы и события. Так,
Однако радость омичей продлилась около минуты. Этому предшествовало удаление нападающего «Авангарда» Виктора Стольберга за силовой прием против защитника «Барыса» Валерия Орехова. В результате столкновения казахстанца унесли на носилках со льда, а игрок «ястребов» получил удаление до конца матча.
«Барысу» потребовалось меньше минуты, чтобы реализовать численное преимущество. Мэтт Фрэттин с острого угла бросил в ближний угол, чего явно не ожидал голкипер «Авангарда», и сравнял счет.
Развязка наступила в третьем периоде. Сначала на 47-й минуте Максим Чудинов воспользовался ошибкой голкипера «Барыса» Хенрика Карлссона, совершив бросок со своей половины, и вновь вывел «Авангард» вперед.
На 55-й минуте «ястребы» удвоили преимущество, реализовав численное преимущество после удаления защитника «барсов» Даррена Дица. Тот толкнул на борт Сергея Шумакова, которого унесли на носилках, и получил удаление до конца матча. У «Авангарда» дубль оформил Чудинов, который и установил окончательный счет.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Авангарда».
Пятый матч противостояния пройдет 22 марта в Астане.
|Боб Хартли
|Андрей Скабелка
|Игорь Бобков
|Хенрик Карлссон
|16:29
|Алексей Емелин
|27:36
|Александр Яремчук(Алексей Бондарев, Михаил Фисенко)
|28:04
|Виктор Столберг
|28:04
|Виктор Столберг
|28:40
|Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски, Даррен Дитц)
|38:24
|Максим Семенов
|47:22
|Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
|53:41
|Даррен Дитц
|53:41
|Даррен Дитц
|54:25
|Максим Чудинов(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
|55:09
|Кирилл Семенов
|55:09
|Егор Петухов
|29
|Штрафное время
|29
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)