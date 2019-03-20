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14Жуткие травмы в игре «Авангард» — «Барыс»
20Бузова зажигает, «ястребы» бьют «барсов»
20 марта, источник: Sport24

Нереальный гол через всю площадку, «скорая помощь», потухший свет. Самый безумный матч плей-офф КХЛ

В четвертой игре «Авангарда» и «Барыса» было все.

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В третьем матче серии «Авангард» терял хоккеистов одного за другим. Кто-то, как Денис Зернов и Ансель Галимов, из раздевалки на площадку тем вечером так и не вернулся, а вот Тэйлор Бек и Давид Деарне, получив помощь врачей, смогли помочь партнерам одержать самую крупную победу в этом плей-офф — 5:0. Но перед игрой номер четыре состав омичей все равно вызывал большие вопросы. В итоге, «ястребы» по сравнению со встречей двухдневной давности недосчитались только Зернова, которого из игры выключил Дастин Бойд. Но и эта потеря, особенно с учетом травмы Ильи Михеева, выглядела очень серьезно. Эти два форварда для сегодняшнего «Авангарда» — люди ключевые.

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Не увидела Балашиха и Дамира Рыспаева — последний тафгай прилетел в Подмосковье раздавать веселые интервью и пугать соперников своим присутствием на арене, но не на льду. Впрочем, и без Рыспаева игрокам «Авангарда» снова доставалось неслабо. Уже в середине первого периода прилетело Сергею Шумакову, который смог подняться на ноги только при помощи врача и нашатыря. В целом, сценарий первого периода получился достаточно неожиданным — гости владели заметным преимуществом, перебросали, «ястребов», что в этом сезоне удается немного, команде Андрея Скабелки не хватило гола. Ближе к нему были омичи — главный момент периода упустил Андрей Стась, не сумевший переиграть великана Хенрика Карлссона в ближнем бою.

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Первым напряжения важнейшего четвертого матча не выдержало освещение на арене «Балашиха». После перерыва лампы никак не хотели разгораться до нужной мощности — команды сначала покатались по кругу, а затем и вовсе отправились в раздевалку. В итоге, возобновить игру удалось только с 15-минутным опозданием, с функционированием арен «Авангарду» в этом сезоне совсем не везет.

Затянувшаяся пауза пошла на пользу «ястребам» — хозяевам удалось выровнять игру, они стали почаще задерживаться в зоне соперника и в итоге добились своего. Счет в матче открыл человек, от которого этого не ждал никто. Форвард Алексей Яремчук впервые за вечер появился на льду, накатил на пятак и первым касанием вогнал шайбу в сетку после передачи Михаила Фисенко.

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Через 28 секунд после гола случился самый неоднозначный эпизод встречи. Виктор Стольберг у борта врезался плечом в плечо Валерия Орехова, игрок «Барыса» неудачно упал и так и не смог самостоятельно встать на ноги. Пострадавшему потребовались носилки, а Стольбергу судьи выписали «5+20», хотя на повторе показалось, что швед не особо заслуживал даже малого штрафа.

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Гости реализовали численное преимущество всего за полминуты. Едва ли не впервые в этом плей-офф Омск подвел Игорь Бобков, зевнувший бросок с острого угла. «Барыс» продолжил играть в большинстве, но кипер «Авангарда» больше не ошибался, а самостоятельно команда Андрея Скабелки ничего придумать не смогла. 1:1 — по итогам очень насыщенного периода.

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В третьей двадцатиминутке команды врубили максимально аккуратный режим. И с точки зрения безопасности собственных ворот и с точки зрения дисциплины. И тут «Авангарду» откровенно повезло. Максим Чудинов решил проверить Хенрика Карлссона от своей (!) синей линии и не прогадал. Бывший вратарь «Авангарда» сделал чумовой подарок «ястребам». В этом матче было все, не хватало только такого гола.

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Увы, это были не все яркие события этого вечера. Увы, потому что вскоре на льду снова появились носилки. На этот раз Даррен Диц воткнул в борт лучшего снайпера плей-офф Сергея Шумакова, здесь «5+20» выглядели абсолютно заслуженными.

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Кроме наказания от судей, канадского защитника наказал и коллега Чудинова, оформивший дубль. «Авангард» побеждает 3:1 в этом абсолютно безумном матче и ведет с тем же счетом в серии. Остается только гадать, что же нам готовит ее следующий матч.

Авангард
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций20.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5503 зрителя
Главные тренеры
Боб ХартлиАндрей Скабелка
Вратари
Игорь БобковХенрик Карлссон
1-й период
16:29Алексей Емелин
2-й период
27:36Александр Яремчук(Алексей Бондарев, Михаил Фисенко)
28:04Виктор Столберг
28:04Виктор Столберг
28:40Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски, Даррен Дитц)
38:24Максим Семенов
3-й период
47:22Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
53:41Даррен Дитц
53:41Даррен Дитц
54:25Максим Чудинов(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
55:09Кирилл Семенов
55:09Егор Петухов
Статистика
29Штрафное время29
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
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