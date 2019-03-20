Нереальный гол через всю площадку, «скорая помощь», потухший свет. Самый безумный матч плей-офф КХЛ
В четвертой игре «Авангарда» и «Барыса» было все.
В четвертой игре «Авангарда» и «Барыса» было все.
В третьем матче серии «Авангард» терял хоккеистов одного за другим.
Не увидела Балашиха и Дамира Рыспаева — последний тафгай прилетел в Подмосковье раздавать веселые интервью и пугать соперников своим присутствием на арене, но не на льду. Впрочем, и без Рыспаева игрокам «Авангарда» снова доставалось неслабо. Уже в середине первого периода прилетело Сергею Шумакову, который смог подняться на ноги только при помощи врача и нашатыря. В целом, сценарий первого периода получился достаточно неожиданным — гости владели заметным преимуществом, перебросали, «ястребов», что в этом сезоне удается немного, команде Андрея Скабелки не хватило гола. Ближе к нему были омичи — главный момент периода упустил Андрей Стась, не сумевший переиграть великана Хенрика Карлссона в ближнем бою.
Первым напряжения важнейшего четвертого матча не выдержало освещение на арене «Балашиха». После перерыва лампы никак не хотели разгораться до нужной мощности — команды сначала покатались по кругу, а затем и вовсе отправились в раздевалку. В итоге, возобновить игру удалось только с 15-минутным опозданием, с функционированием арен «Авангарду» в этом сезоне совсем не везет.
Затянувшаяся пауза пошла на пользу «ястребам» — хозяевам удалось выровнять игру, они стали почаще задерживаться в зоне соперника и в итоге добились своего. Счет в матче открыл человек, от которого этого не ждал никто. Форвард Алексей Яремчук впервые за вечер появился на льду, накатил на пятак и первым касанием вогнал шайбу в сетку после передачи Михаила Фисенко.
Через 28 секунд после гола случился самый неоднозначный эпизод встречи. Виктор Стольберг у борта врезался плечом в плечо Валерия Орехова, игрок «Барыса» неудачно упал и так и не смог самостоятельно встать на ноги. Пострадавшему потребовались носилки, а Стольбергу судьи выписали «5+20», хотя на повторе показалось, что швед не особо заслуживал даже малого штрафа.
Гости реализовали численное преимущество всего за полминуты. Едва ли не впервые в этом
В третьей двадцатиминутке команды врубили максимально аккуратный режим. И с точки зрения безопасности собственных ворот и с точки зрения дисциплины. И тут «Авангарду» откровенно повезло. Максим Чудинов решил проверить Хенрика Карлссона от своей (!) синей линии и не прогадал. Бывший вратарь «Авангарда» сделал чумовой подарок «ястребам». В этом матче было все, не хватало только такого гола.
Увы, это были не все яркие события этого вечера. Увы, потому что вскоре на льду снова появились носилки. На этот раз Даррен Диц воткнул в борт лучшего снайпера
Кроме наказания от судей, канадского защитника наказал и коллега Чудинова, оформивший дубль. «Авангард» побеждает 3:1 в этом абсолютно безумном матче и ведет с тем же счетом в серии. Остается только гадать, что же нам готовит ее следующий матч.
|Боб Хартли
|Андрей Скабелка
|Игорь Бобков
|Хенрик Карлссон
|16:29
|Алексей Емелин
|27:36
|Александр Яремчук(Алексей Бондарев, Михаил Фисенко)
|28:04
|Виктор Столберг
|28:04
|Виктор Столберг
|28:40
|Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски, Даррен Дитц)
|38:24
|Максим Семенов
|47:22
|Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
|53:41
|Даррен Дитц
|53:41
|Даррен Дитц
|54:25
|Максим Чудинов(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
|55:09
|Кирилл Семенов
|55:09
|Егор Петухов
|29
|Штрафное время
|29
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)