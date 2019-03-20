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22:34 (мск), источник: Р-Спорт

Шумаков госпитализирован после четвертого матча с «Барысом»

БАЛАШИХА (Московская область), 20 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеист омского «Авангарда» Сергей Шумаков госпитализирован после четвертого матча серии плей-офф КХЛ с «Барысом», игрок получил травму в результате нарушения правил со стороны защитника казахстанского клуба Даррена Дица.

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Источник: Р-Спорт

«Авангард» в среду в Балашихе со счетом 3:1 обыграл «Барыс» в четвертом матче полуфинала Восточной конференции. Омский клуб ведет 3−1 в серии до четырех побед.

Шумаков покинул лед на каталке в сопровождении врачей, после чего его увезли на машине скорой помощи.

Авангард
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций20.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб ХартлиАндрей Скабелка
Вратари
Игорь БобковХенрик Карлссон
1-й период
16:29Алексей Емелин
2-й период
27:36Александр Яремчук(Алексей Бондарев, Михаил Фисенко)
28:04Виктор Столберг
28:04Виктор Столберг
28:40Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски, Даррен Дитц)
38:24Максим Семенов
3-й период
47:22Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
53:41Даррен Дитц
53:41Даррен Дитц
54:25Максим Чудинов(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
55:09Кирилл Семенов
55:09Егор Петухов
Статистика
29Штрафное время29
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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