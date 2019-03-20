Шумаков госпитализирован после четвертого матча с «Барысом»
БАЛАШИХА (Московская область), 20 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеист омского «Авангарда» Сергей Шумаков госпитализирован после четвертого матча серии
БАЛАШИХА (Московская область), 20 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеист омского «Авангарда» Сергей Шумаков госпитализирован после четвертого матча серии
«Авангард» в среду в Балашихе со счетом 3:1 обыграл «Барыс» в четвертом матче полуфинала Восточной конференции. Омский клуб ведет 3−1 в серии до четырех побед.
Шумаков покинул лед на каталке в сопровождении врачей, после чего его увезли на машине скорой помощи.
|Боб Хартли
|Андрей Скабелка
|Игорь Бобков
|Хенрик Карлссон
|16:29
|Алексей Емелин
|27:36
|Александр Яремчук(Алексей Бондарев, Михаил Фисенко)
|28:04
|Виктор Столберг
|28:04
|Виктор Столберг
|28:40
|Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски, Даррен Дитц)
|38:24
|Максим Семенов
|47:22
|Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
|53:41
|Даррен Дитц
|53:41
|Даррен Дитц
|54:25
|Максим Чудинов(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
|55:09
|Кирилл Семенов
|55:09
|Егор Петухов
|29
|Штрафное время
|29
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)