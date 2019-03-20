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20 марта, источник: Р-Спорт

Скабелка: Орехов госпитализирован, фол Дица на Шумакове — игровой момент

БАЛАШИХА, 20 мар — РИА Новости, Семен Галькевич. Защитник «Барыса» Валерий Орехов госпитализирован после четвертого матча серии плей-офф КХЛ с омским «Авангардом», нарушение защитника Даррена Дица на форварде соперника Сергее Шумакове является игровым моментом, заявил главный тренер астанинцев Андрей Скабелка.

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«Барыс» в среду в Балашихе со счетом 1:3 уступил «Авангарду» в четвертом матче полуфинала Восточной конференции. Омичи повели 3−1 в серии до четырех побед. Орехов и Шумаков получили травмы по ходу игры и досрочно завершили встречу.

«Благодарен своим игрокам за матч, непростой матч получился. Идет серьезная работа со стороны обеих команд. Эпизоды с травмами — там не было ничего специального, это игровые моменты. Просто иногда они получаются не такими, какими хотелось бы нам, игрокам и тренерам. Мы сделаем все, чтобы вернуться в Балашиху. Получится или нет — не знаю, но мы сделаем все. Нарушение Дица — это игровой момент, умысла злого не было там», — сказал Скабелка журналистам.

«Что касается Орехова, то он госпитализирован. Насчет Патриса Кормье, пропускавшего сегодня игру из-за дисквалификации, могу сказать, что открыл для себя новое в правилах. Оказывается, можно получить игру дисквалификации за удар по ноге и не получить ничего за удар в голову», — отметил он.

Авангард
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций20.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5503 зрителя
Главные тренеры
Боб ХартлиАндрей Скабелка
Вратари
Игорь БобковХенрик Карлссон
1-й период
16:29Алексей Емелин
2-й период
27:36Александр Яремчук(Алексей Бондарев, Михаил Фисенко)
28:04Виктор Столберг
28:04Виктор Столберг
28:40Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски, Даррен Дитц)
38:24Максим Семенов
3-й период
47:22Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
53:41Даррен Дитц
53:41Даррен Дитц
54:25Максим Чудинов(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
55:09Кирилл Семенов
55:09Егор Петухов
Статистика
29Штрафное время29
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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