Скабелка: Орехов госпитализирован, фол Дица на Шумакове — игровой момент

«Барыс» в среду в Балашихе со счетом 1:3 уступил «Авангарду» в четвертом матче полуфинала Восточной конференции. Омичи повели 3−1 в серии до четырех побед. Орехов и Шумаков получили травмы по ходу игры и досрочно завершили встречу.

«Благодарен своим игрокам за матч, непростой матч получился. Идет серьезная работа со стороны обеих команд. Эпизоды с травмами — там не было ничего специального, это игровые моменты. Просто иногда они получаются не такими, какими хотелось бы нам, игрокам и тренерам. Мы сделаем все, чтобы вернуться в Балашиху. Получится или нет — не знаю, но мы сделаем все. Нарушение Дица — это игровой момент, умысла злого не было там», — сказал Скабелка журналистам.