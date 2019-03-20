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20 марта, источник: Чемпионат.com

Хартли: Шумакова отправили в больницу, он проходит обследование

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги четвёртого матча полуфинальной серии Восточной конференции с «Барысом» (3:1).

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«Сегодня столько всего произошло. В первом периоде у нас не было такого катания, как обычно, но, в целом, мы нормально его провели. Перед вторым периодом произошла проблема со светом. Никогда не знаешь, как это влияет на игру. Горжусь своими ребятами, они проявили себя профессионально и продолжили играть так, как и следовало. Наш молодой игрок Яремчук сегодня забил свой первый гол в плей-офф КХЛ, это отличное достижение. Противник сравнял счёт, но в третьем периоде Чудинов забросил с синей линии, и этот гол подкосил противника.

Поблагодарю наши спецбригады, за счёт хорошего второго и третьего периода мы одержали победу.
Что с Шумаковым? Когда мы пришли после игры в раздевалку, его уже отправили в больницу. Сейчас он проходит обследование. На Шумакова велась охота? На этой стадии можно ожидать чего угодно. Думаю, что лига с этим разберётся.

Нахождение Галимова в списке травмированных не было ошибкой. Нужно отдать должное нашим врачам, они невероятно с ним поработали. При других обстоятельствах и наличии большего количества игроков мы бы поберегли Анселя. У него всё ещё сохраняется отёк. Но, когда выбыл Столберг, у нас просто не осталось иного выхода. Галимов проявил огромное мужество, когда сказал, что хочет помочь команде. Это ещё раз показывает то, что мы мотивировали и воспитали в ребятах характер, и они показывают его", — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Авангард
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций20.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5503 зрителя
Главные тренеры
Боб ХартлиАндрей Скабелка
Вратари
Игорь БобковХенрик Карлссон
1-й период
16:29Алексей Емелин
2-й период
27:36Александр Яремчук(Алексей Бондарев, Михаил Фисенко)
28:04Виктор Столберг
28:04Виктор Столберг
28:40Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски, Даррен Дитц)
38:24Максим Семенов
3-й период
47:22Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
53:41Даррен Дитц
53:41Даррен Дитц
54:25Максим Чудинов(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
55:09Кирилл Семенов
55:09Егор Петухов
Статистика
29Штрафное время29
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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