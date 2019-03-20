Хартли: Шумакова отправили в больницу, он проходит обследование

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«Сегодня столько всего произошло. В первом периоде у нас не было такого катания, как обычно, но, в целом, мы нормально его провели. Перед вторым периодом произошла проблема со светом. Никогда не знаешь, как это влияет на игру. Горжусь своими ребятами, они проявили себя профессионально и продолжили играть так, как и следовало. Наш молодой игрок Яремчук сегодня забил свой первый гол в плей-офф КХЛ, это отличное достижение. Противник сравнял счёт, но в третьем периоде Чудинов забросил с синей линии, и этот гол подкосил противника.

Поблагодарю наши спецбригады, за счёт хорошего второго и третьего периода мы одержали победу.

Что с Шумаковым? Когда мы пришли после игры в раздевалку, его уже отправили в больницу. Сейчас он проходит обследование. На Шумакова велась охота? На этой стадии можно ожидать чего угодно. Думаю, что лига с этим разберётся.