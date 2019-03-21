«Авангард» лишил «Барыс» права на ошибку. Омский клуб в шаге от финала конференции КХЛ

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В среду депутаты маслихата (местного представительного органа) Астаны проголосовали за переименование столицы Казахстана в Нурсултан — в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В момент представления составов команд диктор произнесла новое название города, который представляет «Барыс». Матч посетил рэпер CYGO, который выступил перед началом матча и в первом перерыве, а также раздал автографы всем желающим.

В составе «Авангарда» по сравнению с предыдущей встречей получившего травму Дениса Зернова заменил защитник Егор Мартынов, который на льду так и не появился. У «Барыса» защитника Джесси Блэкера заменил его коллега по амплуа Александр Липин. Вместо дисквалифицированного Патриса Кормье появился Кирилл Панюков, а Дмитрий Гурков заменил Дмитрия Гренца.

Проблемы с освещением

Первый период обе команды провели без риска. Небольшим преимуществом владели хоккеисты «Барыса», которые чаще контролировали шайбу в зоне «Авангарда», но опасных моментов почти не создавали.

Начало второго периода было отложено из-за проблем с освещением на арене. Команды вышли на лед, но затем в полных составах ушли в раздевалки, игра возобновилось примерно через 15 минут. В предыдущем раунде плей-офф второй матч между «Авангардом» и «Ак Барсом» (6:3) также начался с опозданием из-за проблем со светом на арене в Балашихе.

Пауза больше пошла на пользу хоккеистам «Авангарда», которые активнее начали вторую 20-минутку и на восьмой минуте открыли счет благодаря точному броску Александра Яремчука. Для 19-летнего нападающего эта шайба стала первой в карьере в КХЛ.

В первом периоде мы играли нормально, хотя катались не так хорошо, как могли. Хочу сказать спасибо ребятам за профессионализм, они продолжили после паузы играть так, как и следовало. Хотел бы похвалить действия игроков в неравных составах. Боб Хартли главный тренер «Авангарда»

Грубость и травмы

В следующей после заброшенной шайбы смене форвард хозяев Виктор Стольберг применил поздний соловой прием против защитника Виталия Орехова, после чего игрок «Барыса» неудачно ударился головой о борт. Хоккеиста казахстанской команды увезли с площадки на носилках и госпитализировали.

Шведский нападающий «Авангарда» был наказан большим штрафом и удалением до конца игры. На реализацию большинства хоккеистам «Барыса» потребовалось 36 секунд. Вратарь омской команды Игорь Бобков не ожидал броска с острого угла от Мэттью Фрэттина и не среагировал на него. Концовка второго периода и начало третьего проходили в равной борьбе.

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На восьмой минуте заключительной трети матча защитник «Авангарда» Максим Чудинов забросил шайбу броском от своей синей линии. «Мы получили прилив энергии после этого гола. Думаю, он подкосил соперника, такое происходит достаточно редко», — считает Хартли.

Вскоре защитник гостей Даррен Дитц грубо толкнул на борт форварда «Авангарда» Сергея Шумакова, который сильно ударился головой о заграждение и также был доставлен в больницу. Дитц, также как и Стольберг, был наказан большим штрафом и дисциплинарным до конца игры. «Авангард» наказал соперника за грубость заброшенной шайбой, дубль оформил Чудинов.

По окончании матча главный тренер «Барыса» и игроки «Авангарда» сошлись во мнении, что грубость с обеих сторон не была намеренной. «Был игровой момент, два хоккеиста бежали к шайбе, никакого умысла здесь не было. Сергей притормозил, Даррен сыграл в тело, Шумаков неудачно ударился головой о борт. Надеюсь, что этот эпизод не приведет к травме, это игровые моменты, но иногда они получаются не такими, как хотим мы и игроки», — отметил главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка.

Считаю, грубости не было ни с чьей стороны, это просто несчастные случаи. Все играют в тело, кость в кость. Все жестко играют друг против друга. Максим Чудинов защитник «Авангарда»

«Барыс» постарается вернуться в Балашиху

Благодаря победе «Авангард» увеличил преимущество в серии. В противостоянии до четырех побед счет стал 3−1 в пользу команды из Омска. Пятая встреча состоится в столице Казахстана в пятницу.

Обе команды пятый матч проведут без важных игроков. «Барыс» еще в первом матче серии не досчитался лучшего бомбардира команды в регулярном чемпионате Андре Петерссона. В составе «Авангарда» на месяц выбыл самый результативный форвард команды Илья Михеев. Вероятнее всего, не сыграет и Зернов, под вопросом участие в игре и Шумакова; Дитц и Стольберг, скорее всего, получат дисквалификации.

Хочу поблагодарить команду за сегодняшнюю игру. Непростой матч, идет серьезная работа со стороны обеих команд. Мы сделаем все, чтобы вернуться в Балашиху. Андрей Скабелка главный тренер «Барыса»