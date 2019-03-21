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18:08 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Барыса» Даррен Диц дисквалифицирован на один матч

Защитник астанинского «Барыса» Даррен Диц получил дисквалификацию на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ с омским «Авангардом» Диц толкнул на борт Сергея Шумакова, после чего игроку «Авангарда» понадобилась помощь врачей. Пострадавшего увезли на носилках, а защитник «Барыса» получил удаление до конца матча.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника “Барыса” Даррена Дица по п.1.2.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, на наказание по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Таким образом, Диц пропустит пятый матч серии, который пройдет 22 марта в Астане.

После четырех игр счет в серии до четырех побед 3−1 в пользу «Авангарда».

Авангард
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций20.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5503 зрителя
Главные тренеры
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Вратари
Игорь БобковХенрик Карлссон
1-й период
16:29Алексей Емелин
2-й период
27:36Александр Яремчук(Алексей Бондарев, Михаил Фисенко)
28:04Виктор Столберг
28:04Виктор Столберг
28:40Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски, Даррен Дитц)
38:24Максим Семенов
3-й период
47:22Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
53:41Даррен Дитц
53:41Даррен Дитц
54:25Максим Чудинов(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
55:09Кирилл Семенов
55:09Егор Петухов
Статистика
29Штрафное время29
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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