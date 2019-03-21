Защитник «Барыса» Даррен Диц дисквалифицирован на один матч

В четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ с омским «Авангардом» Диц толкнул на борт Сергея Шумакова, после чего игроку «Авангарда» понадобилась помощь врачей. Пострадавшего увезли на носилках, а защитник «Барыса» получил удаление до конца матча.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника “Барыса” Даррена Дица по п.1.2.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, на наказание по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Таким образом, Диц пропустит пятый матч серии, который пройдет 22 марта в Астане.