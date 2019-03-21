Защитник «Барыса» Даррен Диц дисквалифицирован на один матч
Защитник астанинского «Барыса» Даррен Диц получил дисквалификацию на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Защитник астанинского «Барыса» Даррен Диц получил дисквалификацию на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В четвертом матче второго раунда
«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника “Барыса” Даррена Дица по п.1.2.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, на наказание по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.
Таким образом, Диц пропустит пятый матч серии, который пройдет 22 марта в Астане.
После четырех игр счет в серии до четырех побед 3−1 в пользу «Авангарда».
|Боб Хартли
|Андрей Скабелка
|Игорь Бобков
|Хенрик Карлссон
|16:29
|Алексей Емелин
|27:36
|Александр Яремчук(Алексей Бондарев, Михаил Фисенко)
|28:04
|Виктор Столберг
|28:04
|Виктор Столберг
|28:40
|Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски, Даррен Дитц)
|38:24
|Максим Семенов
|47:22
|Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
|53:41
|Даррен Дитц
|53:41
|Даррен Дитц
|54:25
|Максим Чудинов(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
|55:09
|Кирилл Семенов
|55:09
|Егор Петухов
|29
|Штрафное время
|29
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)