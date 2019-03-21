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18:09 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ наказала игрока «Авангарда» за госпитализацию защитника «Барыса»

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал на один матч плей-офф форварда омского «Авангарда» Виктора Стольберга, сообщается на сайте КХЛ.

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Стольберг получил дисциплинарный штраф в четвертом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина против астанинского «Барыса», который прошел 20 марта в подмосковной Балашихе и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Авангарда».

Форвард «ястребов» во втором периоде толкнул на борт защитника «Барыса» Валерия Орехова. Казахстанец не смог продолжить встречу, покинув лед на носилках, и был госпитализирован.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего “Авангарда” Виктора Стольберга по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, на наказание по п.1.19. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Аналогичное наказание было вынесено и защитнику «Барысу» Даррену Дицу, который толкнул на борт Сергея Шумакова, после чего игроку «Авангарда» понадобилась помощь врачей.

Таким образом, Диц и Стольберг пропустят пятый матч серии, который пройдет на площадке «Барыса» 22 марта.

После четырех игр «Авангард» ведет 3−1 в серии до четырех побед.

Авангард
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций20.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5503 зрителя
Главные тренеры
Боб ХартлиАндрей Скабелка
Вратари
Игорь БобковХенрик Карлссон
1-й период
16:29Алексей Емелин
2-й период
27:36Александр Яремчук(Алексей Бондарев, Михаил Фисенко)
28:04Виктор Столберг
28:04Виктор Столберг
28:40Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски, Даррен Дитц)
38:24Максим Семенов
3-й период
47:22Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
53:41Даррен Дитц
53:41Даррен Дитц
54:25Максим Чудинов(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
55:09Кирилл Семенов
55:09Егор Петухов
Статистика
29Штрафное время29
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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