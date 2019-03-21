КХЛ наказала игрока «Авангарда» за госпитализацию защитника «Барыса»

Стольберг получил дисциплинарный штраф в четвертом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина против астанинского «Барыса», который прошел 20 марта в подмосковной Балашихе и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Авангарда».

Форвард «ястребов» во втором периоде толкнул на борт защитника «Барыса» Валерия Орехова. Казахстанец не смог продолжить встречу, покинув лед на носилках, и был госпитализирован.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего “Авангарда” Виктора Стольберга по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, на наказание по п.1.19. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Аналогичное наказание было вынесено и защитнику «Барысу» Даррену Дицу, который толкнул на борт Сергея Шумакова, после чего игроку «Авангарда» понадобилась помощь врачей.

Таким образом, Диц и Стольберг пропустят пятый матч серии, который пройдет на площадке «Барыса» 22 марта.