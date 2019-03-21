ЦСКА обыграл московское «Динамо» и в четвертый раз вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2 в пятом матче серии четвертьфинала
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2 в пятом матче серии четвертьфинала
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов (14-я минута), Янник Хансен (31) и Линден Вей (47), у проигравших отличились Егор Зайцев (20) и Дмитрий Кагарлицкий (39).
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу армейцев. ЦСКА вышел в полуфинал
«Динамо», которое является двукратным победителем Кубка Гагарина, в седьмой раз играло на стадии четвертьфинала турнира, в трех случаях команде удавалось выйти в полуфинал.
Матчи полуфинала Кубка Гагарина в Западной конференции запланированы на 28, 30 марта, 1, 3, и, если потребуется, 5, 7 и 9 апреля.
|Игорь Никитин
|Владимир Крикунов
|Илья Сорокин
|Александр Еременко
|13:13
|Павел Карнаухов(Андрей Светлаков, Алексей Марченко)
|17:38
|Павел Карнаухов
|17:38
|Виталий Меньшиков
|19:10
|Егор I Зайцев(Владимир Брюквин, Микс Индрашис)
|22:49
|Командный штраф
|25:05
|Дмитрий Кагарлицкий
|29:10
|Вадим Шипачев
|30:01
|Янник Хансен(Константин Окулов, Мэт Робинсон)
|37:30
|Иван Телегин
|38:02
|Александр Попов
|38:56
|Дмитрий Кагарлицкий(Илья Никулин, Вадим Шипачев)
|46:47
|Линден Вей(Кирилл Капризов, Михаил Григоренко)
|9
|Штрафное время
|11
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)