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22:02 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл московское «Динамо» и в четвертый раз вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2 в пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в МСК «ЦСКА-Арена».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов (14-я минута), Янник Хансен (31) и Линден Вей (47), у проигравших отличились Егор Зайцев (20) и Дмитрий Кагарлицкий (39).

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Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу армейцев. ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф КХЛ в четвертый раз. Дважды ЦСКА удавалось пробиться в финал Кубка Гагарина, однако команда ни разу не становилась обладателем трофея.

«Динамо», которое является двукратным победителем Кубка Гагарина, в седьмой раз играло на стадии четвертьфинала турнира, в трех случаях команде удавалось выйти в полуфинал.

Матчи полуфинала Кубка Гагарина в Западной конференции запланированы на 28, 30 марта, 1, 3, и, если потребуется, 5, 7 и 9 апреля.

ЦСКА
3:2
1:1, 1:1, 1:0
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций21.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 10455 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинВладимир Крикунов
Вратари
Илья СорокинАлександр Еременко
1-й период
13:13Павел Карнаухов(Андрей Светлаков, Алексей Марченко)
17:38Павел Карнаухов
17:38Виталий Меньшиков
19:10Егор I Зайцев(Владимир Брюквин, Микс Индрашис)
2-й период
22:49Командный штраф
25:05Дмитрий Кагарлицкий
29:10Вадим Шипачев
30:01Янник Хансен(Константин Окулов, Мэт Робинсон)
37:30Иван Телегин
38:02Александр Попов
38:56Дмитрий Кагарлицкий(Илья Никулин, Вадим Шипачев)
3-й период
46:47Линден Вей(Кирилл Капризов, Михаил Григоренко)
Статистика
9Штрафное время11
3Игра в большинстве2
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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