ЦСКА обыграл московское «Динамо» и в четвертый раз вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов (14-я минута), Янник Хансен (31) и Линден Вей (47), у проигравших отличились Егор Зайцев (20) и Дмитрий Кагарлицкий (39).

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу армейцев. ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф КХЛ в четвертый раз. Дважды ЦСКА удавалось пробиться в финал Кубка Гагарина, однако команда ни разу не становилась обладателем трофея.

«Динамо», которое является двукратным победителем Кубка Гагарина, в седьмой раз играло на стадии четвертьфинала турнира, в трех случаях команде удавалось выйти в полуфинал.