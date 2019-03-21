СКА обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ, где сыграет с ЦСКА

Счет в серии до четыре побед стал 4−1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

СКА, который является двукратным обладателем Кубка Гагарина, вышел в полуфинал плей-офф КХЛ в пятый раз подряд, всего на стадии полуфинала команда будет играть в седьмой раз. «Локомотив» играл на стадии четвертьфинала плей-офф КХЛ в шестой раз, в пяти случаях клуб проходил в полуфинал.