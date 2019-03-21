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23:02 (мск), источник: ТАСС

СКА обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ, где сыграет с ЦСКА

ТАСС, 21 марта. СКА из Санкт-Петербурга одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 5:4 в пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в первом овертайме.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (21-я, 25-я минуты), Артем Зуб (30), Алексей Бывальцев (18) и Динар Хафизуллин (68), у проигравших отличились Денис Алексеев (5), Степан Санников (31), Даниил Апальков (46) и Рушан Рафиков (53).

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Счет в серии до четыре побед стал 4−1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

СКА, который является двукратным обладателем Кубка Гагарина, вышел в полуфинал плей-офф КХЛ в пятый раз подряд, всего на стадии полуфинала команда будет играть в седьмой раз. «Локомотив» играл на стадии четвертьфинала плей-офф КХЛ в шестой раз, в пяти случаях клуб проходил в полуфинал.

Соперником петербургского клуба в полуфинале станет ЦСКА, обыгравший в четвертьфинале московское «Динамо» (4−1). Матчи полуфинальной серии плей-офф в Западной конференции запланированы на 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7 и 9 апреля.

СКА
5:4ОТ
0:1, 4:1, 0:2
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций21.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья ВоробьевДмитрий Квартальнов
Вратари
Магнус Хелльберг(Игорь Шестеркин, Магнус Хелльберг)Илья Коновалов(Александр Салак)
1-й период
04:15Денис Алексеев(Брэндон Козун, Михаил Беляев)
2-й период
20:38Никита Гусев(Сергей Плотников, Алексей Бывальцев)
22:52Илья Коновалов
23:42Павел Красковский
24:12Никита Гусев(Василий Токранов, Николай Прохоркин)
30:07Артем Зуб(Николай Прохоркин, Роман Рукавишников)
30:59Степан Санников(Григорий Денисенко, Даниил Апальков)
31:35Максим Карпов
31:35Даниил Мисюль
36:09Виктор Тихонов
36:09Рушан Рафиков
36:38Степан Санников
37:52Алексей Бывальцев(Никита Гусев, Сергей Плотников)
3-й период
45:18Даниил Апальков(Степан Санников, Григорий Денисенко)
52:49Рушан Рафиков(Егор Коршков, Павел Кудрявцев)
57:47Роман Рукавишников
Овертайм
62:03Степан Санников
63:33Командный штраф
65:13Георгий Иванов
66:45Динар Хафизуллин(Никита Гусев, Сергей Плотников)
Статистика
9Штрафное время19
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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