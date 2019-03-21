СКА обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ, где сыграет с ЦСКА

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (21-я, 25-я минуты), Артем Зуб (30), Алексей Бывальцев (18) и Динар Хафизуллин (68), у проигравших отличились Денис Алексеев (5), Степан Санников (31), Даниил Апальков (46) и Рушан Рафиков (53).
Счет в серии до четыре побед стал 4−1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
СКА, который является двукратным обладателем Кубка Гагарина, вышел в полуфинал плей-офф КХЛ в пятый раз подряд, всего на стадии полуфинала команда будет играть в седьмой раз. «Локомотив» играл на стадии четвертьфинала плей-офф КХЛ в шестой раз, в пяти случаях клуб проходил в полуфинал.
Соперником петербургского клуба в полуфинале станет ЦСКА, обыгравший в четвертьфинале московское «Динамо» (4−1). Матчи полуфинальной серии плей-офф в Западной конференции запланированы на 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7 и 9 апреля.