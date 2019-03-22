Коршков, Красковский и Елесин продолжат карьеру в НХЛ
Как стало известно «СЭ», три хоккеиста «Локомотива» в следующем сезоне продолжит карьеру в Северной Америке.
Как стало известно «СЭ», три хоккеиста «Локомотива» в следующем сезоне продолжит карьеру в Северной Америке.
Нападающие Егор Коршков и Павел Красковский подпишут контракты с задрафтовавшими их клубами — соответственно «Торонто» и «Виннипегом». Защитник Александр Елесин не был задрафтован и сейчас выбирает из нескольких вариантов.
Есть предложения от клубов НХЛ у еще нескольких молодых игроков, но руководство «Локомотива» рассчитывает их сохранить в команде.