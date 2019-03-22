Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз4
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс5
Виннипег Джетс0
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз5
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз4
Коламбус Блю Джэкетс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс1
Филадельфия Флайерз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз1
Колорадо Эвеланш3
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл ПредаторзБ1
Питтсбург Пингвинз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс4
Нью-Йорк Айлендерс0
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз4
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз3
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Все события
Фоторепортажи
16Кокорину — 28. Помните, как он играл в футбол?
14Лучшие тренеры мира по версии France Football
11:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Барыса» Дитц пропустит пятый матч с «Авангардом» из-за дисквалификации

Защитника «Барыса» Даррен Дитц не сыграет в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда», сообщает официальный Твиттер лиги.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Он был дисквалифицирован. К записи прикреплено видео нарушения, за которое был наказан хоккеист.

Матч «Барыс» — «Авангард» начнется в 14.00 по московскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.
Авангард
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций20.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5503 зрителя
Главные тренеры
Боб ХартлиАндрей Скабелка
Вратари
Игорь БобковХенрик Карлссон
1-й период
16:29Алексей Емелин
2-й период
27:36Александр Яремчук(Алексей Бондарев, Михаил Фисенко)
28:04Виктор Столберг
28:04Виктор Столберг
28:40Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски, Даррен Дитц)
38:24Максим Семенов
3-й период
47:22Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
53:41Даррен Дитц
53:41Даррен Дитц
54:25Максим Чудинов(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
55:09Кирилл Семенов
55:09Егор Петухов
Статистика
29Штрафное время29
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Дзюба подсказывал, куда прыгать. Что окружало поражение России
Депай поиздевался над Беларусью. Обзор отборочных матчей Евро
Кучеров установил рекорд 20-летия в НХЛ (видео)
«Бельгии ничто не угрожало». Что пишут в Европе об игре России
Алина Кабаева: где она сейчас? (фотогалерея)
Русский форвард в одиночку обыграл американский клуб НХЛ (видео)
Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь