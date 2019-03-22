Защитник «Барыса» Дитц пропустит пятый матч с «Авангардом» из-за дисквалификации

Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций20.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5503 зрителя
|Боб Хартли
|Андрей Скабелка
|Игорь Бобков
|Хенрик Карлссон
|27:36
|Александр Яремчук(Алексей Бондарев, Михаил Фисенко)
|28:04
|Виктор Столберг
|28:04
|Виктор Столберг
|28:40
|Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски, Даррен Дитц)
|38:24
|Максим Семенов
|47:22
|Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
|53:41
|Даррен Дитц
|53:41
|Даррен Дитц
|54:25
|Максим Чудинов(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
|55:09
|Кирилл Семенов
|55:09
|Егор Петухов
|29
|Штрафное время
|29
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)