«Авангард» обыграл «Барыс» и впервые с 2012 года вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
ТАСС, 22 марта. Омский «Авангард» одержал победу над астанинским «Барысом со счетом 5:3 в пятом матче серии четвертьфинала
ТАСС, 22 марта. Омский «Авангард» одержал победу над астанинским «Барысом со счетом 5:3 в пятом матче серии четвертьфинала
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Пивцакин (24-я минута), Кирилл Петров (24), Тейлор Бек (36), Сергей Широков (37) и Максим Чудинов (45). У проигравших отличились Мэтт Фрэттин (11, 21) и Никита Михайлис (60).
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу омского клуба. «Авангард» впервые с 2012 года вышел в полуфинал
Матчи полуфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции запланированы на 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8 и 10 апреля.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Доминик Граховина(Хенрик Карлссон)
|Игорь Бобков
|10:28
|Мэтт Фрэттин(Кертис Валк, Брэндон Боченски)
|20:27
|Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски)
|23:24
|Никита Пивцакин(Ансель Галимов, Давид Деарне)
|23:55
|Кирилл Петров(Максим Тальбо, Сергей Широков)
|34:24
|Виктор Сведберг
|35:04
|Тэйлор Бек(Коди Фрэнсон, Сергей Шумаков)
|35:27
|Егор Шалапов
|36:25
|Сергей Широков(Тэйлор Бек, Коди Фрэнсон)
|44:02
|Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
|55:33
|Командный штраф
|59:50
|Никита Михайлис(Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко)
|6
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)