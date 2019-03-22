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16:48 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» обыграл «Барыс» и впервые с 2012 года вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

ТАСС, 22 марта. Омский «Авангард» одержал победу над астанинским «Барысом со счетом 5:3 в пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в столице Казахстана.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Пивцакин (24-я минута), Кирилл Петров (24), Тейлор Бек (36), Сергей Широков (37) и Максим Чудинов (45). У проигравших отличились Мэтт Фрэттин (11, 21) и Никита Михайлис (60).

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу омского клуба. «Авангард» впервые с 2012 года вышел в полуфинал плей-офф КХЛ. Соперником омичей станет победитель серии между екатеринбургским «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым».

Матчи полуфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции запланированы на 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8 и 10 апреля.

Барыс
3:5
1:0, 1:4, 1:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций22.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Доминик Граховина(Хенрик Карлссон)Игорь Бобков
1-й период
10:28Мэтт Фрэттин(Кертис Валк, Брэндон Боченски)
2-й период
20:27Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски)
23:24Никита Пивцакин(Ансель Галимов, Давид Деарне)
23:55Кирилл Петров(Максим Тальбо, Сергей Широков)
34:24Виктор Сведберг
35:04Тэйлор Бек(Коди Фрэнсон, Сергей Шумаков)
35:27Егор Шалапов
36:25Сергей Широков(Тэйлор Бек, Коди Фрэнсон)
3-й период
44:02Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
55:33Командный штраф
59:50Никита Михайлис(Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко)
Статистика
6Штрафное время0
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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