«Авангард» обыграл «Барыс» и впервые с 2012 года вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Пивцакин (24-я минута), Кирилл Петров (24), Тейлор Бек (36), Сергей Широков (37) и Максим Чудинов (45). У проигравших отличились Мэтт Фрэттин (11, 21) и Никита Михайлис (60).

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу омского клуба. «Авангард» впервые с 2012 года вышел в полуфинал плей-офф КХЛ. Соперником омичей станет победитель серии между екатеринбургским «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым».