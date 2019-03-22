Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист0
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс3
Авангард5
Хоккей. НХЛ
23.03
Вашингтон Кэпиталз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
23.03
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз4
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс5
Виннипег Джетс0
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз5
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз4
Коламбус Блю Джэкетс1
Все события
Фоторепортажи
12Алина Загитова — чемпионка мира!
14Лучшие тренеры мира по версии France Football
16:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» заключил новый контракт с главным тренером Сергеем Светловым

Как стало известно «Чемпионату», «Адмирал» и главный тренер Сергей Светлов заключили новый контракт сроком на один сезон.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В ближайшее время об этом будет объявлено официально. Изначально планировалось подписать двухлетнее соглашение, но в итоге стороны сошлись на однолетнем.

Светлов, в качестве игрока побеждавший на Олимпийских играх 1988 года, официально возглавил «Адмирал» 1 июля 2018 года. Под его руководством клуб из Владивостока набрав 51 балл в регулярном сезоне и занял 12-ю строчку в Восточной конференции, опередив только хабаровский «Амур».

В качестве тренера специалист успел поработать в «Ладе», «Амуре» и «Атланте». Также Светлову уже доводилось быть главным тренером «Адмирала» с декабря 2013 по май 2014 года.

Адмирал
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Российскую биатлонистку выгнали с Чемпионата Мира!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
Загитова и Медведева снова лучшие. А победила Тутберидзе
«Авангард» впервые с 2012 года вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Алина Загитова поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира
Что нужно знать о футболе в Казахстане. Играем в воскресенье
Алина Кабаева: где она сейчас? (фотогалерея)
Русский форвард в одиночку обыграл американский клуб НХЛ (видео)
Куртуа прокомментировал свою ошибку в матче с Россией
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь