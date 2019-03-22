«В плей-офф сыграли не так, как хотели»: форвард «Барыса» — о вылете от «Авангарда» и итогах сезона

В пятой игре астанинский клуб на своем льду уступил — 3:5, хотя по ходу встречи вел со счетом 2:0. В серии же с общим результатом 4−1 оказался сильнее «Авангард».

— Антон, вели в счете 2:0, но проиграли. Как так получилось?

— У нас такое было по ходу сезона — не могли удержать счет. В этой серии неудачно действовали в меньшинстве. Получили удаление — пропустили голы. Все это повлияло на то, что с 0:2 упустили победу.

— В первом периоде получили преимущество. Две штанги еще было. И тут произошел перелом…

— Где-то удача отвернулась. Все одно на другое наложилось и вот так получилось.

— Голевой момент в конце матча — все-таки забили, доиграли эпизод. Приятно?

— Там счет уже был большой. Если бы этот гол пораньше был, то может и сыграл бы. А так, порадовали болельщиков и все.

— Было достаточно силовой борьбы. И до эпизода с удалением Сведберга выигрывали, но потом удаление и все пошло не так…

— Обе команды играют в агрессивный и силовой хоккей. Никто не хотел уступать. Где-то мы выигрывали борьбу. Где-то соперник… Где-то не повезло. Вот так вот…

— Выводы сезона — как можно его охарактеризовать? Второе место в конференции, прошли первый круг плей-офф.

— Если брать регулярный чемпионат, то можно сказать, что сыграли неплохо. Но в плей-офф сыграли не так, как хотели. Мы хотели пройти дальше. Команда у нас сильная. Не зря ведь ведь мы весь сезон бились, чтобы занять место повыше — для преимущества в плей-офф. Не получилось, но все друг другом гордятся. Гордятся проделанной работой. Никого упрекнуть не за что, все бились и боролись.

— «Авангард» стал злым гением. В сезоне проиграли, в плей-офф снова с ними встретились и уступили.