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17:43 (мск), источник: Vesti.kz

«В плей-офф сыграли не так, как хотели»: форвард «Барыса» — о вылете от «Авангарда» и итогах сезона

Нападающий «Барыса» Антон Сагадеев в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги сезона и рассказал о причинах поражения от «Авангарда» в серии второго раунда Кубка Гагарина.

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В пятой игре астанинский клуб на своем льду уступил — 3:5, хотя по ходу встречи вел со счетом 2:0. В серии же с общим результатом 4−1 оказался сильнее «Авангард».

— Антон, вели в счете 2:0, но проиграли. Как так получилось?

— У нас такое было по ходу сезона — не могли удержать счет. В этой серии неудачно действовали в меньшинстве. Получили удаление — пропустили голы. Все это повлияло на то, что с 0:2 упустили победу.

— В первом периоде получили преимущество. Две штанги еще было. И тут произошел перелом…

— Где-то удача отвернулась. Все одно на другое наложилось и вот так получилось.

— Голевой момент в конце матча — все-таки забили, доиграли эпизод. Приятно?

— Там счет уже был большой. Если бы этот гол пораньше был, то может и сыграл бы. А так, порадовали болельщиков и все.

— Было достаточно силовой борьбы. И до эпизода с удалением Сведберга выигрывали, но потом удаление и все пошло не так…

— Обе команды играют в агрессивный и силовой хоккей. Никто не хотел уступать. Где-то мы выигрывали борьбу. Где-то соперник… Где-то не повезло. Вот так вот…

— Выводы сезона — как можно его охарактеризовать? Второе место в конференции, прошли первый круг плей-офф.

— Если брать регулярный чемпионат, то можно сказать, что сыграли неплохо. Но в плей-офф сыграли не так, как хотели. Мы хотели пройти дальше. Команда у нас сильная. Не зря ведь ведь мы весь сезон бились, чтобы занять место повыше — для преимущества в плей-офф. Не получилось, но все друг другом гордятся. Гордятся проделанной работой. Никого упрекнуть не за что, все бились и боролись.

— «Авангард» стал злым гением. В сезоне проиграли, в плей-офф снова с ними встретились и уступили.

— Немножко удачи не хватило. Помните сколько равных матчей было. Вели в счете и уступали. По буллитам проигрывали, и в овертайме. В целом, были равные команды. Где-то нам не везло. Получается, «Авангард» был удачливее и победил нас.

Барыс
3:5
1:0, 1:4, 1:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций22.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Доминик Граховина(Хенрик Карлссон)Игорь Бобков
1-й период
10:28Мэтт Фрэттин(Кертис Валк, Брэндон Боченски)
2-й период
20:27Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски)
23:24Никита Пивцакин(Ансель Галимов, Давид Деарне)
23:55Кирилл Петров(Максим Тальбо, Сергей Широков)
34:24Виктор Сведберг
35:04Тэйлор Бек(Коди Фрэнсон, Сергей Шумаков)
35:27Егор Шалапов
36:25Сергей Широков(Тэйлор Бек, Коди Фрэнсон)
3-й период
44:02Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
55:33Командный штраф
59:50Никита Михайлис(Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко)
Статистика
6Штрафное время0
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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