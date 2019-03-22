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18:10 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Авангарда» поздравил «Барыс» с великолепным сезоном и объяснил победу в серии

Главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли после победы над «Барысом» во втором раунде Кубка Гагарина поздравил казахстанский клуб с великолепным сезоном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По словам Хартли, его команда боролась до конца, благодаря чему и одержала победу над «Барысом» в решающем матче.

Напомним, что «Барыс», ведя 2:0, в итоге проиграл «Авангарду» со счетом 3:5 в пятом матче и вылетел из плей-офф КХЛ, уступив в серии — 1−4.

«Я хочу поздравить «Барыс» с великолепным сезоном. Это была непростая серия для обеих команд. Травмы были и в той, и в другой команде. И, если говорить о сегодняшней игре, то, конечно, был для нас непростой момент, когда пропустили мы второй гол в начале первого периода. Но я хочу поблагодарить своих ребят за то, что они сумели вернуться очень быстро в игру.

Два гола в расстановке пять на пять в равных составах, после этого еще два гола в большинстве. И это, собственно, был поворотный момент в матче. После этого никто не выключился, все боролись до конца. Собственно, поэтому заслужили победу, — сказал Хартли на послематчевой пресс-конференции.

Барыс
3:5
1:0, 1:4, 1:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций22.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10320 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Доминик Граховина(Хенрик Карлссон)Игорь Бобков
1-й период
10:28Мэтт Фрэттин(Кертис Валк, Брэндон Боченски)
2-й период
20:27Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски)
23:24Никита Пивцакин
23:55Кирилл Петров(Максим Тальбо, Сергей Широков)
34:24Виктор Сведберг
35:04Тэйлор Бек(Сергей Шумаков, Коди Фрэнсон)
35:27Егор Шалапов
36:25Сергей Широков(Тэйлор Бек, Коди Фрэнсон)
3-й период
44:02Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
55:33Мадияр Ибрайбеков
59:50Никита Михайлис(Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко)
Статистика
6Штрафное время0
0Игра в большинстве3
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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