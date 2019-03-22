Тренер «Авангарда» поздравил «Барыс» с великолепным сезоном и объяснил победу в серии

По словам Хартли, его команда боролась до конца, благодаря чему и одержала победу над «Барысом» в решающем матче.

Напомним, что «Барыс», ведя 2:0, в итоге проиграл «Авангарду» со счетом 3:5 в пятом матче и вылетел из плей-офф КХЛ, уступив в серии — 1−4.

«Я хочу поздравить «Барыс» с великолепным сезоном. Это была непростая серия для обеих команд. Травмы были и в той, и в другой команде. И, если говорить о сегодняшней игре, то, конечно, был для нас непростой момент, когда пропустили мы второй гол в начале первого периода. Но я хочу поблагодарить своих ребят за то, что они сумели вернуться очень быстро в игру.