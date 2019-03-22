«Есть сожаление от вылета»: тренер «Барыса» — об итогах сезона, прогрессе игроков и домашнем ЧМ
Главный тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка на
Главный тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка на
Скабелка отметил, что каждый игрок «Барыса» прибавил по ходу сезона, тогда как летом он некоторых вообще не хотел брать в состав, и мало кто ожидал в начале сезоне, что команда наберет такой ход.
Напомним, что «Барыс», ведя 2:0, в итоге проиграл «Авангарду» со счетом 3:5 в пятом матче и вылетел из
— Хочу поблагодарить «Авангард» за эту серию. Я не знаю, по сегодняшней игре есть ли смысл говорить или нет. В целом, я думаю, мы проиграли, наверно, в неравных составах, — начал Скабелка. — Не смогли мы справиться с большинством «Авангарда». Но, на самом деле, большое сожаление даже в не в этом. А в том, что мы не смогли подойти в оптимальном составе к такому противостоянию.
Хочу поблагодарить болельщиков. Мне кажется, за сезон, особенно в конце уже сезона болельщики уже пошли именно на «Барыс», уже не зависимо от того, кто приезжает. Если по сезону еще ходили в зависимости от соперника, то, как нам кажется, и ребятам, и тренерскому составу, что уже пошли болеть за свою команду.
Еще раз говорю, конечно, есть сожаления, что серия для нас закончилась и сезон закончился. Но, я думаю, что это был неплохой сезон. Учитывая, как мы его начинали, как команда строилась с нуля практически. Я думаю, что по лету, по предсезонной подготовке мало кто предполагал, что команда будет уверенно идти по сезону, и практически без провалов мы прошли весь сезон. Хочу и команду поблагодарить, и болельщиков за этот сезон.
— Полностью ли команда воплотила ваши планы в этом
— Когда вы заканчиваете
Если короткий итог подводить, наша тройка, которая много игр для команды выиграла, это Петерссон, Кормье и Старченко, ее просто не стало. Тот же Кевин Даллмэн — да, он возрастной хоккеист, но большинство, которое было, все строилось через него. То есть у нас было два хороших большинства, чего нам и не хватило, в принципе.
Естественно, эти моменты, которые с травмами связаны, конечно, сильно расстраивали и волновали. Мы пытались из этого
— Месяц до чемпионата мира, сколько команда будет отдыхать, когда примерно будете собираться?
— Мы подумаем. Потому что у нас продолжает «Номад» играть в чемпионате Казахстана. И у нас есть ребята, которые на двустороннем контракте, которые могут играть там. Но предположительно первого апреля начнем, наверное, собирать ребят, которых хотим посмотреть не из системы «Барыса».
И если говорить про сборную, ребята, которые… Тот же Паша Акользин, даже по сегодняшней игре просто видно, что это лидер команды. Он настолько прибавил за сезон. А летом я вообще сомневался, оставлять его в команде или нет. Мне нравились его
Думаю, в «Барысе» нет ни одного игрока, которые не добавили в мастерстве, в ментальности. Когда ты играешь в
Я с благодарностью к болельщикам. Мы сегодня хотели выиграть и еще раз привезти игру сюда. Но, к сожалению, дисквалификация Дица и отсутствие Блэкера, решающий момент. К сожалению так. Я благодарен болельщикам, которые до конца нас поддерживали. Думаю, ребята сегодня все равно играли до конца, несмотря на счет и игровые моменты, сражались до конца.
Напомним, что ЧМ-2019 в первом дивизионе пройдет в Астане с 29 апреля по 5 мая. На нем будут разыграно две путевки в элитный дивизион.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Доминик Граховина(Хенрик Карлссон)
|Игорь Бобков
|10:28
|Мэтт Фрэттин(Кертис Валк, Брэндон Боченски)
|20:27
|Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски)
|23:24
|Никита Пивцакин
|23:55
|Кирилл Петров(Максим Тальбо, Сергей Широков)
|34:24
|Виктор Сведберг
|35:04
|Тэйлор Бек(Сергей Шумаков, Коди Фрэнсон)
|35:27
|Егор Шалапов
|36:25
|Сергей Широков(Тэйлор Бек, Коди Фрэнсон)
|44:02
|Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
|55:33
|Мадияр Ибрайбеков
|59:50
|Никита Михайлис(Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко)
|6
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)