«Есть сожаление от вылета»: тренер «Барыса» — об итогах сезона, прогрессе игроков и домашнем ЧМ

Скабелка отметил, что каждый игрок «Барыса» прибавил по ходу сезона, тогда как летом он некоторых вообще не хотел брать в состав, и мало кто ожидал в начале сезоне, что команда наберет такой ход.

Напомним, что «Барыс», ведя 2:0, в итоге проиграл «Авангарду» со счетом 3:5 в пятом матче и вылетел из плей-офф КХЛ, уступив в серии — 1−4.

— Хочу поблагодарить «Авангард» за эту серию. Я не знаю, по сегодняшней игре есть ли смысл говорить или нет. В целом, я думаю, мы проиграли, наверно, в неравных составах, — начал Скабелка. — Не смогли мы справиться с большинством «Авангарда». Но, на самом деле, большое сожаление даже в не в этом. А в том, что мы не смогли подойти в оптимальном составе к такому противостоянию.

Хочу поблагодарить болельщиков. Мне кажется, за сезон, особенно в конце уже сезона болельщики уже пошли именно на «Барыс», уже не зависимо от того, кто приезжает. Если по сезону еще ходили в зависимости от соперника, то, как нам кажется, и ребятам, и тренерскому составу, что уже пошли болеть за свою команду.

Еще раз говорю, конечно, есть сожаления, что серия для нас закончилась и сезон закончился. Но, я думаю, что это был неплохой сезон. Учитывая, как мы его начинали, как команда строилась с нуля практически. Я думаю, что по лету, по предсезонной подготовке мало кто предполагал, что команда будет уверенно идти по сезону, и практически без провалов мы прошли весь сезон. Хочу и команду поблагодарить, и болельщиков за этот сезон.

— Полностью ли команда воплотила ваши планы в этом плей-офф и чего сегодня не хватило, чтобы эта игра стала не последней?

— Когда вы заканчиваете плей-офф проигрышем в последней игре, вы разочарованы. Потому что сезон для вас заканчивается. Что не хватило? Я уже сказал, состава оптимального нам, наверное, в первую очередь не хватило. Наша линия обороны — это практически 60 процентов ребята из «Номада». Первый период нам удавалось где-то держать в напряге. Во втором, когда соперник добавил, проявились немножко слабые стороны. Я уже сказал, в этой серии, не только сегодня, мы проиграли в неравных составах. Пять на пять больших проблем у нас не было.

Если короткий итог подводить, наша тройка, которая много игр для команды выиграла, это Петерссон, Кормье и Старченко, ее просто не стало. Тот же Кевин Даллмэн — да, он возрастной хоккеист, но большинство, которое было, все строилось через него. То есть у нас было два хороших большинства, чего нам и не хватило, в принципе.

Естественно, эти моменты, которые с травмами связаны, конечно, сильно расстраивали и волновали. Мы пытались из этого как-то выйти, но не смогли. Была игра в Балашихе, я думаю, если бы мы ее в свою сторону склонили, четвертая, когда мы здорово играли весь матч и гол такой курьезный… Когда 2:2 и 1:3 — это разные вещи.

— Месяц до чемпионата мира, сколько команда будет отдыхать, когда примерно будете собираться?

— Мы подумаем. Потому что у нас продолжает «Номад» играть в чемпионате Казахстана. И у нас есть ребята, которые на двустороннем контракте, которые могут играть там. Но предположительно первого апреля начнем, наверное, собирать ребят, которых хотим посмотреть не из системы «Барыса».

Плей-офф — это не чемпионат, где можно с одной командой сыграть игру и поехать играть с другой. А здесь уже в ход идут разные методы, разные нюансы. Я думаю, что для нашей команды, у нас, наверное, процентов 60 вообще в плей-офф первый раз играли. Я думаю, мы будем сильнее.

И если говорить про сборную, ребята, которые… Тот же Паша Акользин, даже по сегодняшней игре просто видно, что это лидер команды. Он настолько прибавил за сезон. А летом я вообще сомневался, оставлять его в команде или нет. Мне нравились его какие-то качества, и мы его оставили. Так со многими игроками произошло.

Думаю, в «Барысе» нет ни одного игрока, которые не добавили в мастерстве, в ментальности. Когда ты играешь в плей-офф, ты хочешь не просто сыграть первый раунд, еще что-то. Ментально еще нужно быть готовым. Ты должен понимать, ты на этот период должен отключиться от всего, ты должен пожертвовать чем-то ради того, чтобы идти дальше.

Я с благодарностью к болельщикам. Мы сегодня хотели выиграть и еще раз привезти игру сюда. Но, к сожалению, дисквалификация Дица и отсутствие Блэкера, решающий момент. К сожалению так. Я благодарен болельщикам, которые до конца нас поддерживали. Думаю, ребята сегодня все равно играли до конца, несмотря на счет и игровые моменты, сражались до конца.