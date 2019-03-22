«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» и в полуфинале плей-офф КХЛ сыграет с «Авангардом»
ТАСС, 22 марта. Уфимский «Салават Юлаев» победил екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1 в пятом матче серии второго раунда
ТАСС, 22 марта. Уфимский «Салават Юлаев» победил екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1 в пятом матче серии второго раунда
В составе победителей шайбы забросили Тему Хартикайнен (2-я минута), Владимир Ткачев (5), Линус Умарк (31) и Йоонас Кемппайнен (43). У проигравших отличился Евгений Чесалин (52).
Хартикайнен забросил 113 шайб в КХЛ (17 — в плей-офф) и повторил рекорд по количеству заброшенных шайб за уфимский клуб.
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Салавата Юлаева». В прошедшем регулярном чемпионате «Автомобилист» дважды обыграл «Салават Юлаев».
В полуфинале Кубка Гагарина уфимский клуб встретится с омским «Авангардом», первый матч пройдет 29 марта в подмосковной Балашихе, где «Авангард» проводит домашние матчи в текущем сезоне. В другом полуфинале встретятся московский ЦСКА и
|Андрей Мартемьянов
|Николай Цулыгин
|Якуб Коварж
|Юха Метсола
|01:02
|Теему Хартикайнен(Григорий Панин, Филип Ларсен)
|03:40
|Иван Вишневский
|04:14
|Владимир Ткачев(Филип Ларсен, Теему Хартикайнен)
|13:21
|Александр Кадейкин
|15:33
|Алексей Василевский
|18:58
|Стефан Да Коста
|18:58
|Стефан Да Коста
|19:43
|Александр Бурмистров
|19:43
|Александр Бурмистров
|26:46
|Анатолий Голышев
|30:29
|Линус Умарк(Йоонас Кемппайнен)
|35:52
|Йоонас Кемппайнен
|39:14
|Михаил Мамкин
|42:09
|Йоонас Кемппайнен(Теему Хартикайнен)
|51:36
|Евгений Чесалин
|33
|Штрафное время
|29
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)