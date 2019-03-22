«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» и в полуфинале плей-офф КХЛ сыграет с «Авангардом»

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В составе победителей шайбы забросили Тему Хартикайнен (2-я минута), Владимир Ткачев (5), Линус Умарк (31) и Йоонас Кемппайнен (43). У проигравших отличился Евгений Чесалин (52).

Хартикайнен забросил 113 шайб в КХЛ (17 — в плей-офф) и повторил рекорд по количеству заброшенных шайб за уфимский клуб.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Салавата Юлаева». В прошедшем регулярном чемпионате «Автомобилист» дважды обыграл «Салават Юлаев».