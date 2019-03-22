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19:45 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» и в полуфинале плей-офф КХЛ сыграет с «Авангардом»

ТАСС, 22 марта. Уфимский «Салават Юлаев» победил екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 5545 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Тему Хартикайнен (2-я минута), Владимир Ткачев (5), Линус Умарк (31) и Йоонас Кемппайнен (43). У проигравших отличился Евгений Чесалин (52).

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Хартикайнен забросил 113 шайб в КХЛ (17 — в плей-офф) и повторил рекорд по количеству заброшенных шайб за уфимский клуб.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Салавата Юлаева». В прошедшем регулярном чемпионате «Автомобилист» дважды обыграл «Салават Юлаев».

В полуфинале Кубка Гагарина уфимский клуб встретится с омским «Авангардом», первый матч пройдет 29 марта в подмосковной Балашихе, где «Авангард» проводит домашние матчи в текущем сезоне. В другом полуфинале встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА.

Автомобилист
1:4
0:2, 0:1, 1:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций22.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей МартемьяновНиколай Цулыгин
Вратари
Якуб КоваржЮха Метсола
1-й период
01:02Теему Хартикайнен(Григорий Панин, Филип Ларсен)
03:40Иван Вишневский
04:14Владимир Ткачев(Филип Ларсен, Теему Хартикайнен)
13:21Александр Кадейкин
15:33Алексей Василевский
18:58Стефан Да Коста
18:58Стефан Да Коста
19:43Александр Бурмистров
19:43Александр Бурмистров
2-й период
26:46Анатолий Голышев
30:29Линус Умарк(Йоонас Кемппайнен)
35:52Йоонас Кемппайнен
39:14Михаил Мамкин
3-й период
42:09Йоонас Кемппайнен(Теему Хартикайнен)
51:36Евгений Чесалин
Статистика
33Штрафное время29
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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