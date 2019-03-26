«Ждем тебя топлес». Самая красивая девушка Уфы сдержит обещание
«Салават» вышел в финал Востока и теперь даже капитан команды ждёт фотосессии от Ульяны Тригубчак.
«Салават» вышел в финал Востока и теперь даже капитан команды ждёт фотосессии от Ульяны Тригубчак.
«Салават Юлаев» в пятом матче полуфинала Восточной конференции обыграл «Автомобилист» (4:1) и вышел в финал, выиграв серию второго раунда
История началась с того, что журналистка в своём «твиттере» пообещала, что выложит фото топлес в случае, если подопечные Николая Цулыгина выйдут в финал конференции.
«Для топлес нужно хотя бы в финал конференции попасть!», — писала Ульяна в начале кубкового похода башкирского клуба.
После победы над «Автомобилистом» она призналась, что выполнит обещание.
Карьера Ульяны в уфимском клубе начиналась с её работы в качестве
Завершив этот этап своей карьеры, Тригубчак стала интервьюером. Ульяна никогда не стеснялась своего тела и всегда была готова к эпатажным поступкам. Так произошло и после одного из матчей с магнитогорским «Металлургом», когда тренеру «Магнитки» Виктору Козлову явно было тяжело сконцентрироваться на ответах.
Тренеру «Магнитки» пришлось собрать волю в кулак и смотреть
Ульяне не привыкать отмечать победы любимого клуба откровенными фотографиями в «инстаграме».
Ранее Тригубчак уже принимала участие в откровенной съёмке для журнала Maxim. Опыт был успешным для Ульяны, ведь тогда она попала в топ-10 участниц конкурса Miss Maxim-2017.
Правда, тогда максимально откровенных фотографий Тригубчак её подписчики не увидели. Но теперь Ульяна готовится исправить досадное недоразумение.