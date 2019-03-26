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14:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ждем тебя топлес». Самая красивая девушка Уфы сдержит обещание

«Салават» вышел в финал Востока и теперь даже капитан команды ждёт фотосессии от Ульяны Тригубчак.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

«Салават Юлаев» в пятом матче полуфинала Восточной конференции обыграл «Автомобилист» (4:1) и вышел в финал, выиграв серию второго раунда плей-офф со счётом 4−1. Уфимская команда в финале Востока сыграет с «Авангардом». Первые матчи серии состоятся 29 и 31 марта в Балашихе, после чего серия переедет в Уфу.

Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции. Теперь она готова сдержать громкое обещание.

История началась с того, что журналистка в своём «твиттере» пообещала, что выложит фото топлес в случае, если подопечные Николая Цулыгина выйдут в финал конференции.

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«Для топлес нужно хотя бы в финал конференции попасть!», — писала Ульяна в начале кубкового похода башкирского клуба.

После победы над «Автомобилистом» она призналась, что выполнит обещание.

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Карьера Ульяны в уфимском клубе начиналась с её работы в качестве ice-girl на домашних матчах «Салавата Юлаева».

Завершив этот этап своей карьеры, Тригубчак стала интервьюером. Ульяна никогда не стеснялась своего тела и всегда была готова к эпатажным поступкам. Так произошло и после одного из матчей с магнитогорским «Металлургом», когда тренеру «Магнитки» Виктору Козлову явно было тяжело сконцентрироваться на ответах.

Тренеру «Магнитки» пришлось собрать волю в кулак и смотреть куда-то в сторону, только лишь не на свою собеседницу.

Ульяне не привыкать отмечать победы любимого клуба откровенными фотографиями в «инстаграме».
Ранее Тригубчак уже принимала участие в откровенной съёмке для журнала Maxim. Опыт был успешным для Ульяны, ведь тогда она попала в топ-10 участниц конкурса Miss Maxim-2017.

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Правда, тогда максимально откровенных фотографий Тригубчак её подписчики не увидели. Но теперь Ульяна готовится исправить досадное недоразумение.

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