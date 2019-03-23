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11:58 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Авангарда» Шумаков ответил на оскорбление от капитана «Барыса» Боченски

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков ответил капитану «Барыса» на оскорбление.

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Во время серии во втором раунде Кубка Гагарина форвард казахстанского клуба назвал Шумакова «жалким трусом».

Причиной стал четвертый матч серии, когда Шумаков был госпитализирован. На форварде нарушил правила защитник казахстанского клуба Даррен Дитц, получив 5+20 за атаку соперника сзади. Но следующей же игре, которую Диц пропускал, Шумаков вышел на лед и отметился результативным очком.

«Пускай готовится к чемпионату мира в группе Б», — ответил Шумаков на выпад Боченски.

Напомним, в пятом матче серии «Барыс» вел 2:0, но не удержал преимущество, проиграв со счетом 3:5 и вылетев из Кубка Гагарина при серии 1−4.

Барыс
3:5
1:0, 1:4, 1:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций22.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10320 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Доминик Граховина(Хенрик Карлссон)Игорь Бобков
1-й период
10:28Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски, Кертис Валк)
2-й период
20:27Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски)
23:24Никита Пивцакин
23:55Кирилл Петров(Максим Тальбо, Сергей Широков)
34:24Виктор Сведберг
35:04Тэйлор Бек(Сергей Шумаков, Коди Фрэнсон)
35:27Егор Шалапов
36:25Сергей Широков(Тэйлор Бек, Коди Фрэнсон)
3-й период
44:02Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
55:33Мадияр Ибрайбеков
59:50Никита Михайлис(Дмитрий Шевченко, Антон Сагадеев)
Статистика
6Штрафное время0
0Игра в большинстве3
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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