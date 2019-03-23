Форвард «Авангарда» Шумаков ответил на оскорбление от капитана «Барыса» Боченски
Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков ответил капитану «Барыса» на оскорбление.
Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков ответил капитану «Барыса» на оскорбление.
Во время серии во втором раунде Кубка Гагарина форвард казахстанского клуба назвал Шумакова «жалким трусом».
Причиной стал четвертый матч серии, когда Шумаков был госпитализирован. На форварде нарушил правила защитник казахстанского клуба Даррен Дитц, получив 5+20 за атаку соперника сзади. Но следующей же игре, которую Диц пропускал, Шумаков вышел на лед и отметился результативным очком.
«Пускай готовится к чемпионату мира в группе Б», — ответил Шумаков на выпад Боченски.
Напомним, в пятом матче серии «Барыс» вел 2:0, но не удержал преимущество, проиграв со счетом 3:5 и вылетев из Кубка Гагарина при серии 1−4.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Доминик Граховина(Хенрик Карлссон)
|Игорь Бобков
|10:28
|Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски, Кертис Валк)
|20:27
|Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски)
|23:24
|Никита Пивцакин
|23:55
|Кирилл Петров(Максим Тальбо, Сергей Широков)
|34:24
|Виктор Сведберг
|35:04
|Тэйлор Бек(Сергей Шумаков, Коди Фрэнсон)
|35:27
|Егор Шалапов
|36:25
|Сергей Широков(Тэйлор Бек, Коди Фрэнсон)
|44:02
|Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
|55:33
|Мадияр Ибрайбеков
|59:50
|Никита Михайлис(Дмитрий Шевченко, Антон Сагадеев)
|6
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)