Форвард «Авангарда» Шумаков ответил на оскорбление от капитана «Барыса» Боченски

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Во время серии во втором раунде Кубка Гагарина форвард казахстанского клуба назвал Шумакова «жалким трусом».

Причиной стал четвертый матч серии, когда Шумаков был госпитализирован. На форварде нарушил правила защитник казахстанского клуба Даррен Дитц, получив 5+20 за атаку соперника сзади. Но следующей же игре, которую Диц пропускал, Шумаков вышел на лед и отметился результативным очком.

«Пускай готовится к чемпионату мира в группе Б», — ответил Шумаков на выпад Боченски.