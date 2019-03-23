Текущие события
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси Дэвилз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
22:00
Колорадо Эвеланш
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм ДаксОТ4
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
23:00
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз1
Миннесота Уайлд2
Все события
Фоторепортажи
12Алина Кабаева: где она сейчас?
14Лучшие тренеры мира по версии France Football
12:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики «Барыса» спели «Батарейку» про Андрея Скабелку

Болельщики астанинского «Барыса» спели для главного тренера команды Андрея Скабелки после пятого матча серии с «Авангардом» (3:5, 1−4 в серии).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Счёт в пятом матче на 11-й минуте открыл Мэттью Фрэттин. Хозяева забросили вторую шайбу на старте периода — дубль на счету Фрэттина. Гостям удалось отыграться усилиями Никиты Пивцакина и Кирилла Петрова. Во второй половине периода гостям удалось дважды реализовать большинство — отличились Тейлор Бек и Сергей Широков. Таким образом, второй период остался за «ястребами» (4:1). После четвёртой пропущенной шайбы Андрей Скабелка провёл рокировку вратарей — Хенрик Карлссон заменил Доминика Граховину.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барыс
3:5
1:0, 1:4, 1:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций22.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10320 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Доминик Граховина(Хенрик Карлссон)Игорь Бобков
1-й период
10:28Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски, Кертис Валк)
2-й период
20:27Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски)
23:24Никита Пивцакин
23:55Кирилл Петров(Максим Тальбо, Сергей Широков)
34:24Виктор Сведберг
35:04Тэйлор Бек(Сергей Шумаков, Коди Фрэнсон)
35:27Егор Шалапов
36:25Сергей Широков(Тэйлор Бек, Коди Фрэнсон)
3-й период
44:02Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
55:33Мадияр Ибрайбеков
59:50Никита Михайлис(Дмитрий Шевченко, Антон Сагадеев)
Статистика
6Штрафное время0
0Игра в большинстве3
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Российскую биатлонистку выгнали с Чемпионата Мира!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
Медали спустя шесть лет. Российские танцоры стали серебряными
В российском биатлоне опять допинг-скандал. Но уже без допинга
Месси вернулся в сборную и проиграл Венесуэле (видео)
Каким был баскетбол, когда Леброн не вышел в ПО в прошлый раз
Украина испортила настроение Роналду. Обзор отбора Евро-2020
Ковальчук: Тренер ко мне несправедлив, но я не буду плакать
Как Турсынбаева оставила Медведеву с бронзой чемпионата мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь