Болельщики «Барыса» спели «Батарейку» про Андрея Скабелку
Болельщики астанинского «Барыса» спели для главного тренера команды Андрея Скабелки после пятого матча серии с «Авангардом» (3:5, 1−4 в серии).
Болельщики астанинского «Барыса» спели для главного тренера команды Андрея Скабелки после пятого матча серии с «Авангардом» (3:5, 1−4 в серии).
Счёт в пятом матче на 11-й минуте открыл Мэттью Фрэттин. Хозяева забросили вторую шайбу на старте периода — дубль на счету Фрэттина. Гостям удалось отыграться усилиями Никиты Пивцакина и Кирилла Петрова. Во второй половине периода гостям удалось дважды реализовать большинство — отличились Тейлор Бек и Сергей Широков. Таким образом, второй период остался за «ястребами» (4:1). После четвёртой пропущенной шайбы Андрей Скабелка провёл рокировку вратарей — Хенрик Карлссон заменил Доминика Граховину.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Доминик Граховина(Хенрик Карлссон)
|Игорь Бобков
|10:28
|Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски, Кертис Валк)
|20:27
|Мэтт Фрэттин(Брэндон Боченски)
|23:24
|Никита Пивцакин
|23:55
|Кирилл Петров(Максим Тальбо, Сергей Широков)
|34:24
|Виктор Сведберг
|35:04
|Тэйлор Бек(Сергей Шумаков, Коди Фрэнсон)
|35:27
|Егор Шалапов
|36:25
|Сергей Широков(Тэйлор Бек, Коди Фрэнсон)
|44:02
|Максим Чудинов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
|55:33
|Мадияр Ибрайбеков
|59:50
|Никита Михайлис(Дмитрий Шевченко, Антон Сагадеев)
|6
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)