Хозяин автосалона и менеджер «Газпрома» уделали хоккейных профи. Они реанимировали клуб из Сибири

Впервые за семь лет «Авангард» пробился в финал Восточной конференции. В 2012 году омичи дошли до главного финала, где в ожесточенной борьбе в семи встречах уступили трофей московскому «Динамо». За эти годы у «ястребов» сменилось девять наставников, дважды менялось руководство. Все это время «Авангард» вроде бы оставался топ-клубом, с хорошим финансированием, амбициями, но все меньше рассматривался как претендент на что-то более значимое, чем проход несколько раундов плей-офф.

Год назад в очередной раз омский клуб пережил революцию. Владимир Шалаев, занимавший пост президента клуба с 2014 года, был отправлен в отставку. Его место занял легенда команды Максим Сушинский, который ранее вошел в совет директоров омичей. С поста председателя совета директоров «Авангарда» ушел Александр Дыбаль, вместо него появился директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов. Изначально кадровые перестановки вызывали вопросы: дело в том, что ни Сушинский, ни Крылов никогда не работали на руководящих должностях в хоккее. К началу 2018-го года знаменитый экс-нападающий уже шесть лет был вне большого спорта. В Санкт-Петербурге он владел автосалоном «Авангард» (официальный дилер «Мерседес-Бенц») и посвящал ему все свое время.

— Иногда хочется работать в хоккее. Но я понимаю, сколько это времени будет отнимать. Придется забросить салон. А если хозяин на месте, то и коллектив ведет себя иначе. Везде так, — говорил Максим за пару месяцев до того, как войти в совет директором хоккейного клуба, который на тот момент базировался в трех тысячах километрах от Петербурга, где он жил («Спорт-Экспресс»).

Но, как мы видим, желание взяло верх.

Но если Сушинский хотя бы был известен благодаря своей профессиональной карьере, то об Александре Крылове в мире хоккея мало кто знал.

Петербуржец (да-да «Авангардом» сейчас рулят люди из Северной столицы) построил впечатляющую карьеру топ-менеджера в «Газпром нефти», зарекомендовав себя в качестве прогрессивного и талантливого руководителя. Несколько лет подряд входил в рейтинг «Топ-100 российских менеджеров», признавался лучшим коммерческим директором страны. До весны прошлого года Крылов уже работал в спорте: занимался развитием гоночной команды G-Drive Racing — еще одного проекта газовой корпорации. В детстве Александр серьезно занимался хоккеем и даже дорос до молодежной сборной ленинградского СКА (!).

— Когда пришлось выбирать между спортивной и профессиональной карьерой, я решил, что в хоккее у меня меньше шансов добиться весомых результатов, чем в бизнесе. Спорт никуда не делся, превратился в хобби, — рассказывал Крылов («Forbes»).

Люди, работавшие с Крыловым, характеризовали его как амбициозного, увлекающего и азартного руководителя, в чем-то это проявлялось даже чересчур ярко. Он вместе с Сушинским пригласили тренера-чемпиона Боба Хартли, высокооплачиваемых легионеров, точечно усилились опытными русскими игроками. Были и провальные сделки: Крис Верстиг так и не заиграл в «Авангарде» и быстро покинул клуб, Карри Ряме летом получил серьезную травму и выбыл до конца сезона. Но тем не менее состав у омской команды в этом году лишь немного уступает армейским клубам. Именно с подачи Крылова «ястребы» серьезно прибавили в маркетинге: по работе в соцсетях им почти нет равных в КХЛ. Юмористические программы на YouTube, модные хештеги (даже скандальный и нелепый #КрыловСНами создал нереальный хайп), словесные битвы в твиттере, яркие ролики из раздевалки, развлекательные шоу и звездные гости на домашних матчах (Моуринью, Бузова) — все это про нынешний «Авангард». И даже вынужденный переезд в Балашиху из-за проблем с ареной в Омске клуб воспринял с достоинством — прошло уже больше полугода и негатив почти исчез. Нынешний председатель совета директором «ястребов» очень напоминает Романа Ротенберга, когда тот только-только пришел в хоккей и начал лепить из СКА топ-команду по всем современным стандартам. Крылов вокруг себя собрал мощную команду профессионалов. К примеру, за маркетинг отвечает Елена Шкиль, ранее работавшая в «Зенита» и ФХР.

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