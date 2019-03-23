Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста»
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Чешский голкипер Якуб Коварж заявил об уходе из екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист».
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Чешский голкипер Якуб Коварж заявил об уходе из екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист».
«Прощай, “Авто”. Навсегда в моем (сердце)», — написал Коварж на своей странице в Instagram.
Коварж во второй раз в карьере перешел в «Автомобилист» в 2017 году. В текущем сезоне КХЛ 30-летний чех провел 50 матчей в регулярном чемпионате, в которых пропустил 88 шайб, отразил 93,9% бросков и восемь игр завершил «всухую». В девяти встречах
В этом сезоне «Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, а в