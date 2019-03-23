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15:30 (мск), источник: Р-Спорт

Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Чешский голкипер Якуб Коварж заявил об уходе из екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист».

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Источник: Р-Спорт

«Прощай, “Авто”. Навсегда в моем (сердце)», — написал Коварж на своей странице в Instagram.

Коварж во второй раз в карьере перешел в «Автомобилист» в 2017 году. В текущем сезоне КХЛ 30-летний чех провел 50 матчей в регулярном чемпионате, в которых пропустил 88 шайб, отразил 93,9% бросков и восемь игр завершил «всухую». В девяти встречах плей-офф у вратаря была следующая статистика: 17 пропущенных голов, 92,7% сейвов, два «сухих» матча.

В этом сезоне «Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, а в плей-офф дошел до четвертьфинала, где со счетом 1−4 в серии уступил омскому «Авангарду».

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