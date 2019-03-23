Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста»

Коварж во второй раз в карьере перешел в «Автомобилист» в 2017 году. В текущем сезоне КХЛ 30-летний чех провел 50 матчей в регулярном чемпионате, в которых пропустил 88 шайб, отразил 93,9% бросков и восемь игр завершил «всухую». В девяти встречах плей-офф у вратаря была следующая статистика: 17 пропущенных голов, 92,7% сейвов, два «сухих» матча.