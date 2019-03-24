Вылет «Автомобилиста» — не провал. Ждать Кубка Гагарина было наивно

Источник: Спорт-Экспресс

Не хватило опыта

К хорошему привыкаешь быстро, поэтому неожиданно легкое поражение «Автомобилиста» в серии с «Салаватом» было воспринято в Екатеринбурге болезненно. Соперник, дважды без проблем обыгранный в регулярном чемпионате, казался вполне проходимым. Однако даже с учетом этой неудачи выступление уральской команды можно признать выдающимся.

Первое место в Восточной конференции, серия из 18 побед подряд с начала сезона, немного не дотянувшая до абсолютного рекорда СКА, выход во второй раунд Кубка Гагарина — еще прошлым летом эти результаты казались делом, осуществимым в реальности лишь в отдаленном будущем.

Как только мечты начали сбываться, захотелось еще большего. Ресурсов у нынешнего «Автомобилиста» для гарантированного выхода в третий раунд и тем более финал плей-офф недостаточно.

К тому же команду серьезно подкосил вирус. Половина состава вместо привычной подготовки к играм лежала под капельницами.

В плей-офф многое решает опыт матчей на высочайшем уровне — Олимпиады, чемпионаты мира, решающие серии Кубка Гагарина. Им в уральской команде обладают легионеры и, пожалуй, Бодров с Кучерявенко. Последний сломался по ходу серии. Из иностранцев нет претензий только к вратарю Коваржу, который бился до конца. Он сгоряча в собственном Инстаграме успел попрощаться с командой и болельщиками. По информации «СЭ», в настоящее время об уходе говорить рано. Конкретного интереса к чеху, становящегося свободным агентом, у других топ-клубов нет.

Что будет с легионерами

С учетом надвигающегося через год жесткого потолка зарплат переманивать голкипера, забрасывая его деньгами, бессмысленно. Вероятнее всего, агент Коваржа будет заинтересован в пересмотре структуры контракта. Истекающее соглашение состояло из зарплатной части (58,5 миллионов) и примерно такой же по размеру бонусной. Слухи о том, что в Екатеринбург готов переехать и его родной брат Ян, который завоевал два Кубка Гагарина с «Магниткой», циркулируют в хоккейных кругах уже несколько недель.

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Из легионеров действующий контракт на будущий сезон есть только у Доуса. Да Коста пару раз подвел команду в плей-офф удалениями до конца матча. К тому же он хочет продолжить карьеру в Западной конференции, предпочтительно в столичном регионе. Все это говорит за то, что француз в Екатеринбурге не останется. По Паре и Секстону вопрос остается открытым в силу неудачной игры против «Салавата», но найти легионеров такого же уровня на рынке очень тяжело.

В регулярном чемпионате они очень помогли команде — вешать провал в заключительной серии только на них было бы неправильно. Например, свои защитники Трямкин и Василевский ошибались неоправданно много. Ранее они в такой ситуации не оказывались — понятно, что их проблемы вызваны отсутствием серьезного кубкового опыта. Остальные игроки обороны ниже уровнем и ждать от них откровений было бы верхом наивности. Очевидно, что в межсезонье эта линию необходимо укреплять в первую очередь.

Большая пятерка

Самый главный итог сезона заключается в том, что клуб вклинился в ряды грандов «Востока». «Большая четверка», который на протяжении десятка лет состоял из «Ак Барса», «Авангарда», «Салават Юлаева» и «Металлурга», на глазах трансформировалась в «пятерку». У Екатеринбурга есть все, чтобы дорасти до топ-клуба, а не стать командой типа «Трактора» или «Сибири», которые выстреливают раз в пять лет.

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Влиятельный спонсор, хороший бюджет и новый дворец, строительство которого вот-вот начнется — это отличный фундамент, необходимый для того, чтобы со временем претендовать на титул. Даже СКА, накачанный большими деньгами, потратил почти десять лет, чтобы добраться до чемпионства. ЦСКА, несмотря на миллиарды от «Роснефти», до сих пор не поставил к коллекции трофеев советского времени Кубок Гагарина. «Автомобилисту» важно не оставить занятых позиций, а его руководителям и болельщикам не строить иллюзий относительно готовности клуба регулярно претендовать на выход в финал конференции. Богатый «Авангард», который имеет серьезные традиции и большие возможности, добрался до этой стадии сейчас впервые за семь лет.

Если говорить о предстоящем комплектовании, то в свете введения через год потолка зарплат и сохранения действующего лимита на легионеров важно не промахиваться с приглашением российских игроков. Тем более что один из ведущих нападающих команды Голышев собрался уехать в «Айлендерс». Олег Гросс — опытный менеджер, поэтому с данной задачей обязан справиться.

На поверхности лежит возращение из «Ак Барса» своего воспитанника Малыхина. Пять лет в Казани для него прошли впустую. В родном городе ему придется начать с чистого листа. Малыхину только 28 лет — если не будет подводить здоровье, то хороший шанс вернуться на высокий уровень в системе Андрея Мартемьянова, раскрывающей атакующие навыки игроков, у него будет. Также достигнута договоренность о переходе с еще одним российским форвардом в самом расцвете сил, который провел хороший сезон в своем нынешнем клубе.

«Автомобилист» крепко стоит на ногах, заработал массу плюсов к репутации и в течение ближайших лет способен замахнуться даже на большее. Надо только немного подождать.