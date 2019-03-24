Вылет «Автомобилиста» — не провал. Ждать Кубка Гагарина было наивно
«СЭ» подводит итоги сезона для лучшей команды регулярного чемпионата на «Востоке».
«СЭ» подводит итоги сезона для лучшей команды регулярного чемпионата на «Востоке».
К хорошему привыкаешь быстро, поэтому неожиданно легкое поражение «Автомобилиста» в серии с «Салаватом» было воспринято в Екатеринбурге болезненно. Соперник, дважды без проблем обыгранный в регулярном чемпионате, казался вполне проходимым. Однако даже с учетом этой неудачи выступление уральской команды можно признать выдающимся.
Первое место в Восточной конференции, серия из 18 побед подряд с начала сезона, немного не дотянувшая до абсолютного рекорда СКА, выход во второй раунд Кубка Гагарина — еще прошлым летом эти результаты казались делом, осуществимым в реальности лишь в отдаленном будущем.
К тому же команду серьезно подкосил вирус. Половина состава вместо привычной подготовки к играм лежала под капельницами.
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С учетом надвигающегося через год жесткого потолка зарплат переманивать голкипера, забрасывая его деньгами, бессмысленно. Вероятнее всего, агент Коваржа будет заинтересован в пересмотре структуры контракта. Истекающее соглашение состояло из зарплатной части (58,5 миллионов) и примерно такой же по размеру бонусной. Слухи о том, что в Екатеринбург готов переехать и его родной брат Ян, который завоевал два Кубка Гагарина с «Магниткой», циркулируют в хоккейных кругах уже несколько недель.
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Из легионеров действующий контракт на будущий сезон есть только у Доуса. Да Коста пару раз подвел команду в
В регулярном чемпионате они очень помогли команде — вешать провал в заключительной серии только на них было бы неправильно. Например, свои защитники Трямкин и Василевский ошибались неоправданно много. Ранее они в такой ситуации не оказывались — понятно, что их проблемы вызваны отсутствием серьезного кубкового опыта. Остальные игроки обороны ниже уровнем и ждать от них откровений было бы верхом наивности. Очевидно, что в межсезонье эта линию необходимо укреплять в первую очередь.
Самый главный итог сезона заключается в том, что клуб вклинился в ряды грандов «Востока». «Большая четверка», который на протяжении десятка лет состоял из «Ак Барса», «Авангарда», «Салават Юлаева» и «Металлурга», на глазах трансформировалась в «пятерку». У Екатеринбурга есть все, чтобы дорасти до
Влиятельный спонсор, хороший бюджет и новый дворец, строительство которого
Если говорить о предстоящем комплектовании, то в свете введения через год потолка зарплат и сохранения действующего лимита на легионеров важно не промахиваться с приглашением российских игроков. Тем более что один из ведущих нападающих команды Голышев собрался уехать в «Айлендерс». Олег Гросс — опытный менеджер, поэтому с данной задачей обязан справиться.
На поверхности лежит возращение из «Ак Барса» своего воспитанника Малыхина. Пять лет в Казани для него прошли впустую. В родном городе ему придется начать с чистого листа. Малыхину только 28 лет — если не будет подводить здоровье, то хороший шанс вернуться на высокий уровень в системе Андрея Мартемьянова, раскрывающей атакующие навыки игроков, у него будет. Также достигнута договоренность о переходе с еще одним российским форвардом в самом расцвете сил, который провел хороший сезон в своем нынешнем клубе.
«Автомобилист» крепко стоит на ногах, заработал массу плюсов к репутации и в течение ближайших лет способен замахнуться даже на большее. Надо только немного подождать.
Михаил Зислис