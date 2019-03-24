Хоккеист «Салавата Юлаева» Бурмистров дисквалифицирован на два матча

27-летний хоккеист был отстранен от матчей за удар клюшкой форварда екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолия Голышева в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ, который завершился со счетом 4:1 в пользу уфимского клуба. Бурмистров также подвергнут денежному штрафу.

Французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста также оштрафован и дисквалифицирован на два матча за удар клюшкой.