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11:44 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Салавата Юлаева» Бурмистров дисквалифицирован на два матча

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александр Бурмистров дисквалифицирован на два матча. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

27-летний хоккеист был отстранен от матчей за удар клюшкой форварда екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолия Голышева в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ, который завершился со счетом 4:1 в пользу уфимского клуба. Бурмистров также подвергнут денежному штрафу.

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Французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста также оштрафован и дисквалифицирован на два матча за удар клюшкой.

Оба игрока по ходу встречи получили штраф «5+20», который стал вторым для них в плей-офф, поэтому в соответствии дисциплинарным регламентом КХЛ на них накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

В серии до четырех побед «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» со счетом 4−1 и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ, где сыграет с омским «Авангардом».

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