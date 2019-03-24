Хоккеист «Салавата Юлаева» Бурмистров дисквалифицирован на два матча
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александр Бурмистров дисквалифицирован на два матча. Об этом сообщила в воскресенье
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александр Бурмистров дисквалифицирован на два матча. Об этом сообщила в воскресенье
27-летний хоккеист был отстранен от матчей за удар клюшкой форварда екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолия Голышева в пятом матче серии второго раунда
Французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста также оштрафован и дисквалифицирован на два матча за удар клюшкой.
В серии до четырех побед «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» со счетом 4−1 и вышел в полуфинал