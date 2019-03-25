«Как вы ребята докатились до такого?». Эксперт высказал догадки о легионерах «Барыса» после вылета из плей-офф КХЛ

— «Барыс» не прыгнул. С моей точки зрения, они как раз сыграли ниже своих возможностей. Если взглянуть на их линию обороны в последней игре, возникает вопрос: «Как вы ребята докатились до такого?» Там из основного состава один Виктор Сведберг. Кто-то дисквалифицирован, у кого-то другие проблемы. Я могу ошибаться, но когда в команде такое большое количество иностранцев, то могут возникать проблемы с управлением. Это мои догадки, здесь я не претендую на истину в последней инстанции. Достаточно посмотреть на них — какие-то непонятные удаления, никто терпеть не хочет. Они играли не так как должны были играть в плей-офф.