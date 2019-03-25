«Как вы ребята докатились до такого?». Эксперт высказал догадки о легионерах «Барыса» после вылета из плей-офф КХЛ
Он считает, что «Барыс» сыграл ниже своих возможностей.
Он считает, что «Барыс» сыграл ниже своих возможностей.
— «Барыс» в этом сезоне прыгнул выше головы, дойдя до второго раунда?
— «Барыс» не прыгнул. С моей точки зрения, они как раз сыграли ниже своих возможностей. Если взглянуть на их линию обороны в последней игре, возникает вопрос: «Как вы ребята докатились до такого?» Там из основного состава один Виктор Сведберг.
Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Барыс» выиграл свой дивизион и занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде