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15:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Как вы ребята докатились до такого?». Эксперт высказал догадки о легионерах «Барыса» после вылета из плей-офф КХЛ

Он считает, что «Барыс» сыграл ниже своих возможностей.

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Источник: РИА "Новости"

Экс-генеральный менеджер «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста», комментатор и эксперт Леонид Вайсфельд в интервью «БИЗНЕС Online» заявил о том, что с его точки зрения в этом сезоне «Барыс» сыграл ниже своих возможностей.

— «Барыс» в этом сезоне прыгнул выше головы, дойдя до второго раунда?

— «Барыс» не прыгнул. С моей точки зрения, они как раз сыграли ниже своих возможностей. Если взглянуть на их линию обороны в последней игре, возникает вопрос: «Как вы ребята докатились до такого?» Там из основного состава один Виктор Сведберг. Кто-то дисквалифицирован, у кого-то другие проблемы. Я могу ошибаться, но когда в команде такое большое количество иностранцев, то могут возникать проблемы с управлением. Это мои догадки, здесь я не претендую на истину в последней инстанции. Достаточно посмотреть на них — какие-то непонятные удаления, никто терпеть не хочет. Они играли не так как должны были играть в плей-офф.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Барыс» выиграл свой дивизион и занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ казахстанская команда выиграла серию у нижегородского «Торпедо» со счетом 4:3, а во втором — проиграла омскому «Авангарду» — 1:4.

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