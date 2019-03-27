Где будут играть лучшие свободные агенты КХЛ? Список серьёзный

Источник: РИА "Новости"

30 апреля 2019 года у многих хоккеистов, выступающих в КХЛ, заканчиваются контракты. Мы составили список самых лакомых, на наш взгляд, неограниченно свободных агентов (НСА, 29 лет или 28 лет и 250 матчей в КХЛ) и порассуждали, как может сложиться дальнейшая карьера этих игроков.

Читайте также СКА обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ, где сыграет с ЦСКА СКА обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ, где сыграет с ЦСКА

Запад

Вратари

Александр Ерёменко («Динамо» М), Александр Салак («Локомотив»), Константин Барулин (ХК «Сочи»).

Почти наверняка Александр Салак покинет «Локомотив», так как в Ярославле планируют сделать ставку на молодых Коновалова и Исаева. Подходят к концу контракты Александра Ерёменко и Константина Барулина. Но если с Барулиным сочинцам давно пора прощаться, то Ерёменко выдал сильный плей-офф. Александр может рассчитывать на новый контракт с «Динамо». Если, конечно, не решит завершить карьеру.

Защитники

Андрей Зубарев, Патрик Херсли (оба — СКА), Стаффан Кронвалль, Якуб Накладал (оба — «Локомотив»), Юусо Хиетанен («Динамо» М).

По всей видимости, и Зубарев, и Херсли покинут СКА. Оба немолоды, Зубарев редко попадает в состав. Херсли же стал медлителен и выезжает за счёт мощного броска и большинства. На Андрея было бы интересно посмотреть в родной Уфе, а скандинав наверняка отправится в Европу, хотя и в КХЛ контракт может получить. Кронвалль провёл слабый сезон и не нужен «Локомотиву», а вот с Накладалом нужно договариваться. Не помешает динамовцам прижившийся в клубе защитник Хиетанен.

Нападающие

Линус Виделль («Динамо» Р), Павел Дацюк (СКА), Илья Зубов, Мартиньш Карсумс (оба — «Спартак»), Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» М), Александр Сёмин («Витязь»), Андрей Локтионов («Локомотив»), Сергей Андронов, Александр Попов (оба — ЦСКА).

В Риге хотят сохранить Виделля, но ведь кто-то может предложить больше. В таком случае «Динамо» не конкурент. Дацюка в СКА не будет на 90% — ждём Павла в «Автомобилисте».

В вариант с возвращением в «Детройт» как-то не верится. Хорошо проявили себя в «Спартаке» Зубов и Карсумс, у которых заканчиваются контракты. Думается, что обоих переподпишут. Оставят ли в «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого после слабо проведённого плей-офф? В этом вся интрига. Связка Шипачёва с Кагарлицким «зажигала» только в регулярке.

«Витязь» хочет сохранить Александра Сёмина (ветеран удачно заменил ушедшего в «Динамо» Максима Афиногенова), а «Локомотив» — Андрея Локтионова, но форвардом интересуется много команд. В числе главных претендентов на Локтионова называют СКА. Форвард ЦСКА Сергей Андронов может попробовать свои силы за океаном, а с возрастным Александром Поповым «армейцам» нужно прощаться.

Читайте также Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста» Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста»

Восток

Вратари

Якуб Коварж («Автомобилист»), Илья Ежов («Нефтехимик»), Станислав Галимов («Торпедо»).

Руководство «Автомобилиста» в лице директора Максима Рябкова намекнуло, что клуб старается сохранить Коваржа и на неделе появятся официальные новости. Нет сомнений, что сторона чеха попросила серьёзное увеличение зарплаты. В «Автомобилисте», похоже, пошли на уступки. По нашей информации, серьёзный интерес с Коваржу проявляет «Авангард». Иная ситуация с Ильёй Ежовым и Станиславом Галимовым. Ежов провёл слабый сезон в Нижнекамске, Галимов мало играл из-за тяжёлой травмы. Выбить большие деньги будет проблематично.

Защитники

Андрей Марков, Пол Постма (оба — «Ак Барс»), Ник Бэйлен («Трактор»), Евгений Медведев, Максим Чудинов (оба — «Авангард»), Ян Коларж («Амур»), Кевин Даллмэн («Барыс»).

Марков слишком возрастной защитник, но ещё год контракта от «Ак Барса» в теории может получить. Вариант с Постной интереснее, канадец реально неплох. Выходит на рынок свободных агентов атакующий защитник Бэйлен из «Трактора», интерес к нему точно будет. Среди защитников Медведева и Чудинова гораздо больше шансов переподписаться с «Авангардом» у Максима. В плей-офф Чудинов радует своими дальними бросками. Непонятно, вернётся ли в КХЛ канадец Даллмэн, у которого проблемы в семье.

Нападающие

Стефан Да Коста, Дэн Секстон (оба — «Автомобилист»), Данис Зарипов, Александр Свитов, Артём Лукоянов, Фёдор Малыхин (все — «Ак Барс»), Мэтт Эллисон («Металлург»), Юусо Пуустинен («Нефтехимик»), Владимир Галузин, Денис Паршин (оба — «Торпедо»), Райан Стоу, Пол Щехура (оба — «Трактор»), Кирилл Петров («Авангард»), Томаш Зогорна («Амур»), Брэндон Боченски, Андре Петерссон, Мэттью Фрэттин (все — «Барыс»), Йоонас Кемппайнен, Дмитрий Кугрышев, Антон Бурдасов (все — «Салават Юлаев»).

Самый интересный выбор среди форвардов Востока. Сразу несколько сильных хоккеистов получают статус НСА. Причём, у некоторых, как у Андре Петерссона, свою роль сыграло везение.

Сейчас шведу 28 лет и 251 игра в КХЛ. Было бы на две меньше — статуса НСА не видать ещё год. Помимо Петерссона, «барсам» необходимо переподписывать Боченски и Фрэттина. Оба ярко себя проявили.

Да Коста почти наверняка покидает «Автомобилист», а вот Секстон может остаться. Пора перезагружать свою карьеру Фёдору Малыхину. Данис Зарипов и Артём Лукоянов, нет сомнений, останутся в Казани, а вот Александра Свитова в столице Татарстана не будет. Ну что, нас ждёт возвращение Свитова в Омск?

Неясна судьба Стоу и Щехура. В «Тракторе» будет новый главный тренер, практически точно поменяется руководство. Галузин и Паршин не испортят картины в «Торпедо» на следующий сезон. Зогорна, как и его соотечественник Коларж, прижился в «Амуре», но может потребовать увеличения зарплаты. Скорее всего, покинет «Нефтехимик» Юусо Пуустинен — после столь мощного сезона на финна положили глаз более богатые клубы.

Смотрите также: Жуткие травмы в игре «Авангард» — «Барыс»

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Что с Уфой? Антон Бурдасов не прочь попробовать себя в НХЛ, но захотят ли нападающего там видеть и не повторит ли хоккеист путь Сергея Шумакова? Центра первого звена Кемппайнена и Кугрышева, справляющегося со своей ролью в «Салавате», надо оставлять. Оба играют полезно.