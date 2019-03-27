Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс4
Анахайм Дакс5
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Чикаго Блэкхокс0
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз8
Лос-Анджелес Кингз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс6
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз4
Баффало Сэйбрз0
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз4
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс4
Нью-Йорк Айлендерс0
Все события
Фоторепортажи
20Главная красавица биатлона завоевала Кубок мира
12Алина Загитова — чемпионка мира!
11:47 (мск), источник: ТАСС

Все 25 клубов КХЛ выступят в сезоне-2019/20

ТАСС, 27 марта. Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выступавших в нынешнем сезоне, будут участвовать в чемпионате сезона-2019/20. Об этом сообщила в среду пресс-служба КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее неоднократно говорилось о том, что КХЛ по итогам сезона-2018/19 могли покинуть несколько клубов по причине низкого положения в спортивно-экономическом рейтинге. В декабре 2018 года сообщалось, что аутсайдерами рейтинга являлись «Северсталь», «Амур» и «Адмирал». Задолженности перед игроками есть и у братиславского «Слована», который вовремя не подтвердил свое соответствие требованиям для участия в чемпионате следующего сезона.

Два года назад по итогам заседания совета директоров на основании рейтинга КХЛ покинули загребский «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург». Год назад лига исключила «Ладу» и «Югру». В нынешнем сезоне в Западной конференции выступают 12 команд, а в Восточной — 13.

КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Загитова сделала то, что не удавалось никому больше 30 лет
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
СМИ: «Реал» продаст Бэйла по окончании сезона
2 очка Овечкина и 3 балла Кузнецова принесли «Вашингтону» победу
Сборная Бразилии одержала волевую победу над Чехией
Далеко до футболистов: сколько заработала Загитова
Сборные Норвегии и Швеции разошлись миром в матче отбора ЧЕ-2020
Где будут играть лучшие свободные агенты КХЛ? Список серьезный
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь