Все 25 клубов КХЛ выступят в сезоне-2019/20
ТАСС, 27 марта. Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выступавших в нынешнем сезоне, будут участвовать в чемпионате сезона-2019/20. Об этом сообщила в среду
ТАСС, 27 марта. Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выступавших в нынешнем сезоне, будут участвовать в чемпионате сезона-2019/20. Об этом сообщила в среду
Ранее неоднократно говорилось о том, что КХЛ по итогам сезона-2018/19 могли покинуть несколько клубов по причине низкого положения в
Два года назад по итогам заседания совета директоров на основании рейтинга КХЛ покинули загребский «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург». Год назад лига исключила «Ладу» и «Югру». В нынешнем сезоне в Западной конференции выступают 12 команд, а в Восточной — 13.