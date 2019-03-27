Все 25 клубов КХЛ выступят в сезоне-2019/20

Ранее неоднократно говорилось о том, что КХЛ по итогам сезона-2018/19 могли покинуть несколько клубов по причине низкого положения в спортивно-экономическом рейтинге. В декабре 2018 года сообщалось, что аутсайдерами рейтинга являлись «Северсталь», «Амур» и «Адмирал». Задолженности перед игроками есть и у братиславского «Слована», который вовремя не подтвердил свое соответствие требованиям для участия в чемпионате следующего сезона.