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12:47 (мск), источник: ТАСС

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2019/20 начнется 1 сентября

ТАСС, 27 марта. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) следующего сезона начнется 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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В среду в Москве состоялось заседание совета директоров лиги.

«В сезоне-2019/20 структура календаря сохранится, команды проведут по 62 матча. Паузы на Евротур составят 6 дней на каждый этап, а перед чемпионатом мира 2020 — 7 дней. Использование календарных дней для проведения чемпионата КХЛ с учетом пауз будет максимальным — 155 дней, что на пять больше, чем в сезоне-2018/19», — говорится в заявлении.

«Старт сезона-2019/20 намечен на 1 сентября, регулярный чемпионат продлится до 27 февраля. Плей-офф запланирован на период с 1 марта по 30 апреля. Матч звезд КХЛ пройдет 18—19 января 2020 года», — сообщили в пресс-службе.

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