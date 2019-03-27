Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2019/20 начнется 1 сентября

«В сезоне-2019/20 структура календаря сохранится, команды проведут по 62 матча. Паузы на Евротур составят 6 дней на каждый этап, а перед чемпионатом мира 2020 — 7 дней. Использование календарных дней для проведения чемпионата КХЛ с учетом пауз будет максимальным — 155 дней, что на пять больше, чем в сезоне-2018/19», — говорится в заявлении.