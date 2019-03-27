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12:49 (мск), источник: ТАСС

Клубы КХЛ «Слован» и «Торпедо» имеют задолженности по зарплатам в текущем сезоне

ТАСС, 27 марта. Братиславский «Слован» и нижегородское «Торпедо» имеют задолженности по оплате труда в текущем сезоне. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после заседания совета директоров.

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Источник: РИА "Новости"

В среду в Москве состоялось заседание совета директоров лиги.

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«Благодаря более жесткой позиции КХЛ в отношении просрочек по выплате заработной платы и введению дополнительных санкций появилась положительная динамика по оплате труда перед хоккеистами по сравнению с предыдущими сезонами. По текущему сезону задолженность по оплате труда имеется у “Слована” и “Торпедо”, по расторжению контрактов — у “Сибири”, — говорится в заявлении пресс-службы. — Для сравнения — в сезоне-2017/2018 задолженность была у шести клубов, в сезоне-2016/2017 — у 11 клубов. Общий объем задолженности клубов по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона сократился на 25 процентов».

«Работа по контролю за выплатами заработной платы будет продолжена. Ряд клубов имеет неурегулированные вопросы по заработной плате за предыдущие сезоны. Что касается “Адмирала”, то клуб зарезервировал необходимые средства для выплаты долга в максимально возможном объеме, чтобы исполнить обязательства после решения суда. За текущий сезон у “Адмирала” задолженности и просрочек по выплате зарплаты не было», — также сообщает пресс-служба лиги.

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