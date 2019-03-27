Клубы КХЛ «Слован» и «Торпедо» имеют задолженности по зарплатам в текущем сезоне

«Благодаря более жесткой позиции КХЛ в отношении просрочек по выплате заработной платы и введению дополнительных санкций появилась положительная динамика по оплате труда перед хоккеистами по сравнению с предыдущими сезонами. По текущему сезону задолженность по оплате труда имеется у “Слована” и “Торпедо”, по расторжению контрактов — у “Сибири”, — говорится в заявлении пресс-службы. — Для сравнения — в сезоне-2017/2018 задолженность была у шести клубов, в сезоне-2016/2017 — у 11 клубов. Общий объем задолженности клубов по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона сократился на 25 процентов».