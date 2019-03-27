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12:50 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» возглавил рейтинг эффективности клубов Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 27 марта. Финский «Йокерит» поднялся на первое место в рейтинге эффективности клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила в среду пресс-служба КХЛ по итогам прошедшего заседания совета директоров лиги.

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Стратегия лиги направлена на сокращение количества команд, перед нынешним сезоном на основании рейтинга из КХЛ были исключены «Лада» и «Югра». Рейтинг эффективности клубов формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, своевременность расчетов по оплате труда, вместимость арен и потенциал локального рынка.

«Участникам заседания были представлены параметры оценки клубов по итогам регулярного чемпионата. Комплексная оценка является вспомогательным инструментом совета директоров для принятия решения по составу участников чемпионата, а не автоматической системой отсева, — говорится в сообщении. — Наибольший рост показало рижское “Динамо”, поднявшееся на семь строчек. На первое место поднялся финский “Йокерит”, опередивший ЦСКА и СКА».

«Сибирь» и «Сочи» в рейтинге опустились на шесть и пять позиций соответственно. Итоговые данные и подробная информация по изменению каждого из параметров оценки будут приведены 28 мая во время совещания руководителей клубов.

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