«Йокерит» возглавил рейтинг эффективности клубов Континентальной хоккейной лиги
ТАСС, 27 марта. Финский «Йокерит» поднялся на первое место в рейтинге эффективности клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила в среду
ТАСС, 27 марта. Финский «Йокерит» поднялся на первое место в рейтинге эффективности клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила в среду
Стратегия лиги направлена на сокращение количества команд, перед нынешним сезоном на основании рейтинга из КХЛ были исключены «Лада» и «Югра». Рейтинг эффективности клубов формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков,
«Участникам заседания были представлены параметры оценки клубов по итогам регулярного чемпионата. Комплексная оценка является вспомогательным инструментом совета директоров для принятия решения по составу участников чемпионата, а не автоматической системой отсева, — говорится в сообщении. — Наибольший рост показало рижское “Динамо”, поднявшееся на семь строчек. На первое место поднялся финский “Йокерит”, опередивший ЦСКА и СКА».
«Сибирь» и «Сочи» в рейтинге опустились на шесть и пять позиций соответственно. Итоговые данные и подробная информация по изменению каждого из параметров оценки будут приведены 28 мая во время совещания руководителей клубов.