«Йокерит» возглавил рейтинг эффективности клубов Континентальной хоккейной лиги

Стратегия лиги направлена на сокращение количества команд, перед нынешним сезоном на основании рейтинга из КХЛ были исключены «Лада» и «Югра». Рейтинг эффективности клубов формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, своевременность расчетов по оплате труда, вместимость арен и потенциал локального рынка.

«Участникам заседания были представлены параметры оценки клубов по итогам регулярного чемпионата. Комплексная оценка является вспомогательным инструментом совета директоров для принятия решения по составу участников чемпионата, а не автоматической системой отсева, — говорится в сообщении. — Наибольший рост показало рижское “Динамо”, поднявшееся на семь строчек. На первое место поднялся финский “Йокерит”, опередивший ЦСКА и СКА».