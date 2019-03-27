ХК «Авангард» вернется в Омск, где будет выступать на новой арене

«Авангард» вернется в Омск, и надеюсь в новую, современную и красивую арену, это вопрос очень сложный. Сейчас мы находимся в рабочем процессе, проектируем новую арену. Как только будут реальные результаты, я объявлю об этом, мы делаем все возможное, чтобы новая арена, если мы решили ее строить, прослужила долго. То, что есть сейчас, фактически все будет снесено, и будет построен современный дворец, — сказал Крылов.