Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс4
Анахайм Дакс5
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Чикаго Блэкхокс0
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз8
Лос-Анджелес Кингз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс6
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз4
Баффало Сэйбрз0
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз4
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс4
Нью-Йорк Айлендерс0
Все события
Фоторепортажи
12Алина Загитова — чемпионка мира!
12Алина Кабаева: где она сейчас?
13:45 (мск), источник: ТАСС

ХК «Авангард» вернется в Омск, где будет выступать на новой арене

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Арена в Омске будет фактически снесена, а на ее месте построен новый современный дворец. Об этом журналистам по окончании совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщил председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В нынешнем сезоне «Авангард» проводит домашние матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги в подмосковной Балашихе из-за проблем, обнаруженных при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем «Арены-Омск».

Читайте также
«Авангард» в следующем сезоне КХЛ продолжит выступать в Восточной конференции«Авангард» в следующем сезоне КХЛ продолжит выступать в Восточной конференции

В конце сентября 2018 года экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии.

«Авангард» вернется в Омск, и надеюсь в новую, современную и красивую арену, это вопрос очень сложный. Сейчас мы находимся в рабочем процессе, проектируем новую арену. Как только будут реальные результаты, я объявлю об этом, мы делаем все возможное, чтобы новая арена, если мы решили ее строить, прослужила долго. То, что есть сейчас, фактически все будет снесено, и будет построен современный дворец, — сказал Крылов.

В плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» дошел до финала Восточной конференции, где сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Загитова сделала то, что не удавалось никому больше 30 лет
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
СМИ: «Реал» продаст Бэйла по окончании сезона
Все 25 клубов КХЛ выступят в сезоне-2019/20
СМИ: Моуринью станет тренером Головина в «Монако»
Панарин о КХЛ: Как во второй лиге станешь лучшим в мире?
Далеко до футболистов: сколько заработала Загитова
2 очка Овечкина и 3 балла Кузнецова принесли «Вашингтону» победу
Где будут играть лучшие свободные агенты КХЛ? Список серьезный
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь