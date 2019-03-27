Глава КХЛ: Сложно найти место для игр с НХЛ, проект World Games продолжат

Заседание совета директоров КХЛ состоялось в среду в Москве. В сезоне-2018/19 КХЛ провела два матча регулярного чемпионата в Вене и Цюрихе под вывеской World Games.

«Что касается возможных игр против клубов НХЛ, то вы сами видите, какой напряженный календарь у нас, и мы даем возможность готовиться нашей сборной, так что очень сложно куда-то воткнуть выставочные игры с НХЛ. Могу сказать, что проект World Games будет продолжен, это будут матчи-дерби, но подробно расскажем на презентации календаря», — сказал Чернышенко журналистам.