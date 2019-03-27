КХЛ определила место «Барыса» в рейтинге клубов

Источник: РИА "Новости"

Параметры оценки учитывались по итогам регулярного чемпионата.

Наибольший рост показало рижское «Динамо», поднявшееся на семь строчек. На первое место поднялся финский «Йокерит», опередивший ЦСКА и СКА. Наибольшее падение у «Сибири» и «Сочи» — по шесть и пять мест соответственно.

ХК «Барыс», в свою очередь, остался по-прежнему на 12-м месте.