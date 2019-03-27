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14:48 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ определила место «Барыса» в рейтинге клубов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте объявила предварительный рейтинг клубов, сообщают Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Параметры оценки учитывались по итогам регулярного чемпионата.

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Наибольший рост показало рижское «Динамо», поднявшееся на семь строчек. На первое место поднялся финский «Йокерит», опередивший ЦСКА и СКА. Наибольшее падение у «Сибири» и «Сочи» — по шесть и пять мест соответственно.

ХК «Барыс», в свою очередь, остался по-прежнему на 12-м месте.

Напомним, что прошедший регулярный чемпионат стал для клуба лучшим в истории. Казахстанская команда заняла второе место в Восточной конференции, а затем в плей-офф дошла до второго раунда, где уступила омскому «Авангарду».

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