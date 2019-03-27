КХЛ определила место «Барыса» в рейтинге клубов
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте объявила предварительный рейтинг клубов, сообщают Vesti.kz.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте объявила предварительный рейтинг клубов, сообщают Vesti.kz.
Параметры оценки учитывались по итогам регулярного чемпионата.
Наибольший рост показало рижское «Динамо», поднявшееся на семь строчек. На первое место поднялся финский «Йокерит», опередивший ЦСКА и СКА. Наибольшее падение у «Сибири» и «Сочи» — по шесть и пять мест соответственно.
ХК «Барыс», в свою очередь, остался
Напомним, что прошедший регулярный чемпионат стал для клуба лучшим в истории. Казахстанская команда заняла второе место в Восточной конференции, а затем в