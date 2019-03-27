КХЛ не стала исключать клубы по итогам сезона и планирует расширение на запад и восток

Главным вопросом заседания было определение участников КХЛ в сезоне-2019/20. В нынешнем сезоне в чемпионате выступали 25 команд, однако в стратегии развития КХЛ до 2023 года было сказано о необходимости изменения состава участников чемпионата сезона-2018/19 до 24 клубов.
Два года назад лига разработала специальный рейтинг для анализа потенциала клубов, который был составлен из восьми параметров. Главными из них являются спортивные достижения команды (30%), расходы на зарплату игроков (20%) и ТВ-индекс (15%). В обновленном рейтинге, опубликованном в среду, последние три места занимают «Адмирал», «Северсталь» и «Слован». На первое место поднялся финский «Йокерит».
Самым реальным кандидатом на исключение из лиги являлся «Слован». Команда из Братиславы закончила сезон с трехзначной отрицательной разницей заброшенных и пропущенных шайб — минус 112. Также у клуба имеются задолженности перед игроками. Последние матчи команда проводила, играя в три пятерки, а 20 февраля на матч с «Йокеритом» (1:7) в качестве запасного вратаря был заявлен нападающий Кейси Бэйли.
На данный момент все необходимые документы и финансовые гарантии на участие в следующем сезоне предоставили 23 клуба. «Слован» и рижское «Динамо» запросили отсрочку, связанную с особенностями международного права при заключении контрактов с международными спонсорами, и лига пошла навстречу в этом вопросе. Решение оставить все 25 клубов в КХЛ было принято единогласно.
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что текущая система рейтинга не является автоматической системой отсева команд, а только дает пищу для размышлений руководству лиги.
«Я вчера встречался с владельцами “Слована”, они предоставили план, который в случае его реализации приведет к тому, что клуб будет показывать хорошие результаты. Будем надеяться, что так и произойдет», — заявил Чернышенко по итогам заседания.
Возможное расширение географии КХЛ
«Адмирал», который занимает последнюю строчку в обновленном рейтинге эффективности клубов, имеет финансовые задолженности перед сотрудниками за прошлые годы. В нынешнем сезоне владивостокский клуб не испытывал финансовых трудностей. «Мы встречались с губернатором Приморского края, в случае если долги по суду нужно будет выплачивать, вся сумма будет выплачена немедленно после решения», — сообщил Чернышенко.
Также глава КХЛ отметил, что у лиги серьезные планы по развитию дальневосточного региона и расширению на запад. Через сезон в КХЛ может появиться дополнительный Дальневосточный дивизион и дивизион для западных команд. Ранее Чернышенко сообщал о том, что переговоры о появлении команды в КХЛ ведутся с Германией и Францией. В среду глава лиги подтвердил, что появление клубов из этих стран в ближайшем будущем реально.
В следующем сезоне в Высшей хоккейной лиге выступит команда из Узбекистана, Чернышенко подтвердил информацию о намерении клуба из Узбекистана вступить в КХЛ. «Может, как в СССР, появится и клуб из Узбекистана. Скорее всего, в ближайшее время в Китае появится еще один клуб уровня КХЛ, также интерес проявляют и японцы. Было бы неплохо, если бы хотя бы один южнокорейский клуб появился, мы ожидали, что после Олимпийских игр [в Пхёнчхане] местная сборная преобразуется в клуб, но пока не видим инициативы со стороны южнокорейских товарищей», — рассказал Чернышенко.
В сезоне-2018/19 впервые в рамках регулярного чемпионата были проведены вынесенные матчи в европейских городах и странах, где нет команд КХЛ.
ЦСКА и СКА встретились со «Слованом» и рижским «Динамо» в Вене и Цюрихе в рамках проекта KHL World Games. Финский «Йокерит» сыграл две домашние встречи в Таллине с московским «Спартаком» и череповецкой «Северсталью». Чернышенко отметил, что КХЛ продолжит практику проведения подобных матчей, а также подчеркнул сложности организации выставочных игр с командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Мы в этом году продолжим практику выставочных матчей, они тоже будут, в формате дерби. Возможны ли матчи с клубами НХЛ и на футбольных стадионах? Было бы когда их играть. У нас напряженный календарь, мы даем больше возможности готовиться сборной, поэтому очень сложно внедрить такие выставочные игры», — заявил президент КХЛ.
В двух последних сезонах рижское «Динамо» в столице Латвии проводило встречи регулярного чемпионата КХЛ на открытом воздухе с одноименной командой из Минска. Председатель совета директоров латвийского клуба Юрис Савицкис отметил, что приложит все усилия для повторения подобного мероприятия. «Мне самому это очень нравится, совсем другая атмосфера. Я обязательно за это (проведение матча на улице), когда показывают картинку арены, это одна картина, а когда на улице все стоят, прижавшись друг к другу с красными щеками и болеют — это незабываемая картина, которая сплачивает болельщиков.», — сказал Савицкис.
Календарь
На заседании в среду были зафиксированы все параметры календаря на следующий сезон. Официальная презентация расписания игр состоится 4 июля, как и в нынешнем регулярном чемпионате в сезоне-2019/20 команды проведут 62 матча. Старт намечен на 1 сентября, регулярный чемпионат продлится до 27 февраля.
Плей-офф запланирован на период с 1 марта по 30 апреля. На подготовку сборной России к чемпионату мира 2020 года будет отведено семь дней. Сохранятся паузы на каждый из четырех этапов Еврохоккейтура, которые будут продолжаться по 6 дней.
Матч звезд КХЛ пройдет 18—19 января 2020 года. Как сообщил ТАСС член совета директоров КХЛ Александр Медведев, в сезоне-2019/20 он состоится в Санкт-Петербурге.
В нынешнем сезоне КХЛ впервые применила практику проведения Недели звезд. В Нижнекамске прошли матч Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Мастер-шоу и Матч звезд КХЛ состоялись в Казани. По окончании Недели звезд Чернышенко сообщил, что лига будет сохранять этот формат и в будущем.
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Потолок зарплат
Стратегию развития КХЛ, которая подразумевает введение жесткого потолка зарплат, совет директоров принял 24 мая 2017 года. Планировалось, что, начиная с сезона-2020/21 потолок зарплат составит 600 млн, причем клубы сохранили бы возможность выводить из-под потолка наиболее ярких игроков, в сезоне-2019/20 — одного, а начиная с сезона-2020/21 — двух звезд.
В сезоне-2018/19 потолок составил 850 млн рублей, штраф за его превышение — 20%, в сезоне-2019/20 — 800 млн рублей и 30% штраф за его превышение. В сезоне-2020/21 КХЛ введет жесткий потолок зарплат, который будет составлять 900 млн рублей без возможности его превышения. Лига не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков не старше 21 года.
По словам Чернышенко, на данный момент 17 клубов не превышают потолок зарплат. Четыре клуба находятся в рискованной зоне, а еще четырем придется сложнее.
«Выход за потолок зарплат происходит, потому что на наш взгляд превышены зарплаты за игроков второй-четвертой пятерок. Мы бы хотели, чтобы у нас были более высокооплачиваемые звезды и не было переплаченных середняков», — отметил президент КХЛ.
В настоящее время, согласно регламенту КХЛ, клубы могут проводить обмены хоккеистов на денежную компенсацию, которые фактически являются скрытой арендой. В ходе проверок были выявлены контракты, которые можно отнести к видам скрытой аренды, совет директоров поручил лиге разобраться с данным вопросом. Для урегулирования вопросов аренды хоккеистов будет создана рабочая группа, в которую войдут представители клубов КХЛ и ответственные сотрудники лиги.
Результаты выработанного решения будут представлены не позднее 31 октября 2019 года. По словам Чернышенко, скрытая аренда будет либо легализована, либо совсем запрещена.