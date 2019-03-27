«Барыс» потеряет Боченски, Волка с Петерссоном, или кого сохранит Андрей Скабелка?

Источник: РИА "Новости"

В подобной ситуации, когда команду покидают лидеры, столичный клуб не в первый раз — год назад из из столицы Казахстана уехали главные ударные силы в лице Найджела Доуса и Линдена Вея. «Барыс» тогда не вышел в плей-офф и два лучших бомбардира клуба решили попробовать себя в других командах.

Сейчас ситуация немного иная — у Даррена Дица, являющегося лучшим результативным в команде, контракт со столичной командой еще на год. Хотят заиграть его и в сборной Казахстана. Но у целой группы хоккеистов, чья роль была значима и заметна, соглашения истекают 30 апреля. Некоторые станут неограниченными свободными агентами.

Так кого же может потерять «Барыс»? Помимо Боченски с Петерссон из команды могут уйти голеадор (хорошо раскрылся в плей-офф) Мэтт Фрэттин и два крепких центральных нападающих — Кертис Волк с Патрисом Кормье. Есть в «списке риска» и молодые казахстанцы — потенциальные члены сборной страны.

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Нападающие:

Брэндон Боченски (36 лет).

Игры: 56 матча (12 — в плей-офф). Голы: 19 (четыре — в плей-офф). Передач: 28 (девять).

Дастин Бойд (32 года).

Игры: 63 (12). Голы: восемь (два). Передачи: 11 (два).

Андре Петерссон (28 лет).

Игры: 59 (восемь). Голы: 26 (три). Передачи: 24 (два).

Мэтт Фрэттин (31 год).

Игры: 64 (12). Голы: 26 (девять). Передачи: 24 (два).

Патрис Кормье (28 лет).

Игры: 67 (11). Голы: 19 (один). Передачи: 25 (три).

Кертис Волк (26 лет).

Игры: 62 (12). Голы: 10 (один). Передачи: 24 (шесть).

Дмитрий Шевченко (23 года).

Игры: 74 (12). Голы: восемь (один). Передачи: восемь (две).

Кирилл Панюков (21 год).

Игры: 16 (1). Голы: один (0). Передачи: 0 (0).

Дмитрий Гренц (22 года).

Игры: 28 (три). Голы: один (0). Передачи: три (один).

Дмитрий Гурков (22 года).

Игры: 21 (два). Голы: 0 (0). Передачи: 0 (0).

Защитники:

Джесси Блэкер (27 лет).

Игры: 64 (10). Голы: четыре (один). Передачи: 20 (четыре).

Кевин Даллмэн (38 лет).

Игры: 49 (0). Голы: пять (0). Передачи: 14 (0).

Виктор Сведберг (27 лет).

Игры: 41 (12). Голы: три (0). Передачи: восемь (две).

Егор Шалапов (24 года).

Игры: девять (четыре). Голы: 0 (0). Передачи: одна (одна).

Александр Липин (33 года).

Игры: 40 (семь). Голы: 0 (0). Передачи: одна (0).

Валерий Орехов (19 лет).

Игры: 52 (11). Голы: три (0). Передачи: пять (две).

Алексей Маклюков (25 лет).

Игры: 73 (12). Голы: три (0). Передачи: 13 (одна).

Возможно покажется, что не у каждого «заоблачная» статистика, но ведь и роли у них разные. Не был бы полезен Дмитрий Шевченко, разве отыграл бы он все матчи? Не без провалов, но тренерский штаб ему доверяет. Также и Валерий Орехов. Не безгрешен, но в 19 лет такая практика очень важна.

Главный тренер «Барыса» Андрея Скабелка рассказал, что собирается посмотреть игроков вне системы клуба. Может быть, кто-то приглянется для специалиста под его систему игры. Ему же решать, кого он хочет видеть в следующем сезоне, а с кем расстаться нужно и взять другого игрока.

Кого-то из кандидатов могут пригласить уже на чемпионат мира, который стартует в конце апреля и пройдет на «Барыс-Арене». У Казахстана одна задача — выиграть и подняться в элитный дивизион. А осуществлять ее будет тот «Барыс», который мы увидим в КХЛ в следующем сезоне.