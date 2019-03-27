«Барыс» потеряет Боченски, Волка с Петерссоном, или кого сохранит Андрей Скабелка?

В подобной ситуации, когда команду покидают лидеры, столичный клуб не в первый раз — год назад из из столицы Казахстана уехали главные ударные силы в лице Найджела Доуса и Линдена Вея. «Барыс» тогда не вышел в плей-офф и два лучших бомбардира клуба решили попробовать себя в других командах.
Сейчас ситуация немного иная — у Даррена Дица, являющегося лучшим результативным в команде, контракт со столичной командой еще на год. Хотят заиграть его и в сборной Казахстана. Но у целой группы хоккеистов, чья роль была значима и заметна, соглашения истекают 30 апреля. Некоторые станут неограниченными свободными агентами.
Так кого же может потерять «Барыс»? Помимо Боченски с Петерссон из команды могут уйти голеадор (хорошо раскрылся в плей-офф) Мэтт Фрэттин и два крепких центральных нападающих — Кертис Волк с Патрисом Кормье. Есть в «списке риска» и молодые казахстанцы — потенциальные члены сборной страны.
Брэндон Боченски (36 лет).
Игры: 56 матча (12 — в плей-офф). Голы: 19 (четыре — в плей-офф). Передач: 28 (девять).
Игры: 63 (12). Голы: восемь (два). Передачи: 11 (два).
Андре Петерссон (28 лет).
Игры: 59 (восемь). Голы: 26 (три). Передачи: 24 (два).
Игры: 64 (12). Голы: 26 (девять). Передачи: 24 (два).
Игры: 67 (11). Голы: 19 (один). Передачи: 25 (три).
Игры: 62 (12). Голы: 10 (один). Передачи: 24 (шесть).
Дмитрий Шевченко (23 года).
Игры: 74 (12). Голы: восемь (один). Передачи: восемь (две).
Игры: 16 (1). Голы: один (0). Передачи: 0 (0).
Игры: 28 (три). Голы: один (0). Передачи: три (один).
Дмитрий Гурков (22 года).
Игры: 21 (два). Голы: 0 (0). Передачи: 0 (0).
Игры: 64 (10). Голы: четыре (один). Передачи: 20 (четыре).
Игры: 49 (0). Голы: пять (0). Передачи: 14 (0).
Виктор Сведберг (27 лет).
Игры: 41 (12). Голы: три (0). Передачи: восемь (две).
Игры: девять (четыре). Голы: 0 (0). Передачи: одна (одна).
Александр Липин (33 года).
Игры: 40 (семь). Голы: 0 (0). Передачи: одна (0).
Игры: 52 (11). Голы: три (0). Передачи: пять (две).
Алексей Маклюков (25 лет).
Игры: 73 (12). Голы: три (0). Передачи: 13 (одна).
Возможно покажется, что не у каждого «заоблачная» статистика, но ведь и роли у них разные. Не был бы полезен Дмитрий Шевченко, разве отыграл бы он все матчи? Не без провалов, но тренерский штаб ему доверяет. Также и Валерий Орехов. Не безгрешен, но в 19 лет такая практика очень важна.
Главный тренер «Барыса» Андрея Скабелка рассказал, что собирается посмотреть игроков вне системы клуба. Может быть, кто-то приглянется для специалиста под его систему игры. Ему же решать, кого он хочет видеть в следующем сезоне, а с кем расстаться нужно и взять другого игрока.
Кого-то из кандидатов могут пригласить уже на чемпионат мира, который стартует в конце апреля и пройдет на «Барыс-Арене». У Казахстана одна задача — выиграть и подняться в элитный дивизион. А осуществлять ее будет тот «Барыс», который мы увидим в КХЛ в следующем сезоне.
Добавим, казахстанский клуб «Барыс» выиграл дивизион Чернышова и стал вторым в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Андрея Скабелки обыграли в семи матчах «Торпедо» из Нижнего Новгорода, но затем уступили «Авангарду» из Омска.