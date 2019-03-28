ЦСКА — СКА: последний эпизод «Звездных войн»?

Источник: РИА "Новости"

КХЛ. Кубок Гагарина-2019. Западная конференция. Финал

КХЛ ждут перемены. Конечно, зная непредсказуемость решений в российском спорте, которые не всегда подчиняются логике и здравому смыслу, уверенно говорить о том, что наша лига наконец движется к настоящему потолку зарплат и выравниванию силы клубов, нельзя. За ближайший год может произойти что угодно в жизни как КХЛ, так и России в целом, что повернет текущую стратегию лиги на 180 градусов. Но пока все официальные заявления, новости из хоккейных кулуаров и движения команд на рынке подтверждают, что шанс на то, что с сезона-2020/21 начнется революция, действительно высокий.

И поэтому очередная, четвертая за пять лет серия ЦСКА — СКА приобретает особый статус. Олимпийский цикл перед Пхенчханом превратился в постепенное превращение двух армейских команд в клубы с приставкой «супертоп» — они стали возвышаться даже над грандами с «Востока», за счет финансовых и административных возможностей поделив между собой почти всех игроков с российским паспортом уровня сборной.

Сезон-2017/18 стал апогеем неравенства: интригу спас «Ак Барс», неожиданно легко прихлопнув в финале ЦСКА, но ярлыка «лига двух клубов» с КХЛ это не сняло. Однако после Олимпиады процесс пошел в обратную сторону.

Пик могущества двух гегемонов прошел: это по-прежнему две самые богатые команды (зарплатные бюджеты — около двух миллиардов рублей), но разрыв уже не столь велик. Если платежки «Авангарда», «Автомобилиста», «Ак Барса» и «Металлурга» в межсезонье потяжелели на пару сотен миллионов, то ЦСКА остался при своих, а СКА, лишившись Коскинена, Войнова и Ковальчука, скинул около 20 процентов прошлогодней суммы.

Источник: Спорт-Экспресс

И дальше тенденция на снижение разрыва должна только увеличиться. В СКА, кажется, с этим в большей степени смирились, ЦСКА пока упорствует — неслучайно Игорь Есмантович продолжает говорить об интересах сборной и том, как на них повлияет введение потолка зарплат.

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Через год в Петербурге может не быть Дацюка, Херсли, Гусева, Шестеркина, Гаврикова и Прохоркина. На шестерых это около полумиллиарда рублей без учета бонусов — скорее всего, СКА не сможет (да и не будет) тратить такие же деньги на тех, кто заменит уходящих игроков.

ЦСКА ворвался в гонку зарплат и формировал костяк из дорогих хоккеистов позже, подписывая их до 2020 года. Сорокин, Нестеров, Марченко, Григоренко, Капризов, Шалунов, Слепышев — это почти 700 миллионов рублей (опять же без учета бонусов). Если сейчас в московском клубе зарплаты около 100 миллионов в год в порядке вещей, то после сезона-2019/20 все должно измениться. А, значит, и кто-то из этой семерки, а также из числа менее высокооплачиваемых игроков отправится в НХЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

Повторюсь: возможно, ничего этого не произойдет. Одно решение в верхах политической и/или спортивной элиты — и потолок зарплат опять проломится и дойдет хоть до двух, хоть до трех миллиардов.

Но что, если такого решения не будет? Да, яркость имен не гарантирует зрелищности, но вывеска, которая в последние пять лет стала самой громкой в КХЛ, имеет большие шансы серьезно потускнеть уже через год.