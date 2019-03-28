«Не отсиживался в окопах». КХЛ назвала незаметного героя «Барыса» в плей-офф
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассказал о лучших игроках второго раунда
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассказал о лучших игроках второго раунда
В число так называемых незаметных героев в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина вошел нападающий астанинского «Барыса» Никита Михайлис.
«Награда главному джентльмену КХЛ вручается по итогам регулярного чемпионата, что, в
В регулярном чемпионате КХЛ Михайлис провел 62 матча, в которых набрал 35 (17 шайб и 18 ассистов) очков. В