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11:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Не отсиживался в окопах». КХЛ назвала незаметного героя «Барыса» в плей-офф

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассказал о лучших игроках второго раунда плей-офф, чьи заслуги не так заметны, но от этого не менее ценны.

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Источник: РИА "Новости"

В число так называемых незаметных героев в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина вошел нападающий астанинского «Барыса» Никита Михайлис.

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«Награда главному джентльмену КХЛ вручается по итогам регулярного чемпионата, что, в общем-то, логично. Однако оставаться корректным игроком с наступлением кубковой мясорубки становится куда сложнее. Порой срываются даже самые воспитанные и сдержанные. Быть бойцом, приносить своей команде пользу, но при этом не калечить соперников — это большое искусство. Из тех, кто продолжают поход за Кубком Гагарина, ни разу не нарушали правила Никита Гусев и Владислав Гавриков, Петр Хохряков и Вячеслав Солодухин. Но мы хотим обратить внимание на Никиту Михайлиса. Только он и капитан “Барыса” Брендон Боченски провели 12 матчей без единой штрафной минуты. Пять из них Михайлис отыграл против “Авангарда”, попутно набрав три очка. Он не отсиживался в окопах, но в атмосфере ожесточенной войны постарался сосредоточиться на прямых обязанностях нападающего», — говорится в заметке.

В регулярном чемпионате КХЛ Михайлис провел 62 матча, в которых набрал 35 (17 шайб и 18 ассистов) очков. В плей-офф форвард записал себе в актив шесть (1+5) очков в 12 играх.

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