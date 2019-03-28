«Не отсиживался в окопах». КХЛ назвала незаметного героя «Барыса» в плей-офф

«Награда главному джентльмену КХЛ вручается по итогам регулярного чемпионата, что, в общем-то, логично. Однако оставаться корректным игроком с наступлением кубковой мясорубки становится куда сложнее. Порой срываются даже самые воспитанные и сдержанные. Быть бойцом, приносить своей команде пользу, но при этом не калечить соперников — это большое искусство. Из тех, кто продолжают поход за Кубком Гагарина, ни разу не нарушали правила Никита Гусев и Владислав Гавриков, Петр Хохряков и Вячеслав Солодухин. Но мы хотим обратить внимание на Никиту Михайлиса. Только он и капитан “Барыса” Брендон Боченски провели 12 матчей без единой штрафной минуты. Пять из них Михайлис отыграл против “Авангарда”, попутно набрав три очка. Он не отсиживался в окопах, но в атмосфере ожесточенной войны постарался сосредоточиться на прямых обязанностях нападающего», — говорится в заметке.