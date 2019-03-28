Вратарь «Автомобилиста» Коварж подписал новый контракт с клубом

Источник: РИА "Новости"

«Якуб Коварж продолжит защищать ворота нашей команды. Контракт рассчитан на два года», — говорится в сообщении.

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Коварж выступал в екатеринбургском клубе в 2013—2016 годах, сезон-2016/17 провел в «Северстали» (Череповец), однако затем вернулся в «Автомобилист».

В этом году он установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству побед за сезон среди вратарей — 43 победы в 59 матчах.

В десяти из них 30-летний чех не пропустил ни одной шайбы.