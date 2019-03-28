Вратарь «Автомобилиста» Коварж подписал новый контракт с клубом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Чешский вратарь Якуб Коварж подписал с хоккейным клубом «Автомобилист» новый контракт, который рассчитан на два года. Об этом в четверг сообщила
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Чешский вратарь Якуб Коварж подписал с хоккейным клубом «Автомобилист» новый контракт, который рассчитан на два года. Об этом в четверг сообщила
«Якуб Коварж продолжит защищать ворота нашей команды. Контракт рассчитан на два года», — говорится в сообщении.
Коварж выступал в екатеринбургском клубе в 2013—2016 годах, сезон-2016/17 провел в «Северстали» (Череповец), однако затем вернулся в «Автомобилист».
В этом году он установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству побед за сезон среди вратарей — 43 победы в 59 матчах.
В десяти из них 30-летний чех не пропустил ни одной шайбы.
«Автомобилист» в нынешнем сезоне впервые в истории вышел во второй раунд