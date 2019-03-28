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14:09 (мск), источник: Р-Спорт

«Йокерит» продлил контракт с Никласом Енсеном

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Финский хоккейный клуб «Йокерит», выступающий в КХЛ, подписал новый контракт с нападающим Никласом Енсеном, сообщается на официальном сайте команды.

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Соглашение с 26-летним датским форвардом рассчитано до конца следующего сезона. В контракте также есть опция продления еще на один год.

Енсен защищает цвета «Йокерита» с 2017 года. В этом сезоне он провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 39 очков (21 гол и 18 результативных передач), в 6 играх плей-офф записал себе в актив 3 балла (2+1).

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