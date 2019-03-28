«Йокерит» продлил контракт с Никласом Енсеном
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Финский хоккейный клуб «Йокерит», выступающий в КХЛ, подписал новый контракт с нападающим Никласом Енсеном, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Финский хоккейный клуб «Йокерит», выступающий в КХЛ, подписал новый контракт с нападающим Никласом Енсеном, сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 26-летним датским форвардом рассчитано до конца следующего сезона. В контракте также есть опция продления еще на один год.
Енсен защищает цвета «Йокерита» с 2017 года. В этом сезоне он провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 39 очков (21 гол и 18 результативных передач), в 6 играх