«Йокерит» продлил контракт с Никласом Енсеном

Соглашение с 26-летним датским форвардом рассчитано до конца следующего сезона. В контракте также есть опция продления еще на один год.

Енсен защищает цвета «Йокерита» с 2017 года. В этом сезоне он провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 39 очков (21 гол и 18 результативных передач), в 6 играх плей-офф записал себе в актив 3 балла (2+1).