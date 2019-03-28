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13:41 (мск), источник: ТАСС

Тренер Крикунов подписал контракт с ХК «Динамо» на два года

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Динамо» подписал новый контакт с главным тренером команды Владимиром Крикуновым сроком на два года. Об этом ТАСС в четверг по телефону сообщил заместитель генерального директора клуба Анатолий Харчук.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее 68-летний специалист сообщил ТАСС, что в четверг подпишет новый контракт с «Динамо».

«Динамо» подписало контракт с Крикуновым на два года, — сообщил Харчук.

Крикунов в начале октября подписал контракт с «Динамо» до конца нынешнего сезона. Под его руководством бело- голубые заняли пятое место в Западной конференции КХЛ и в плей-офф дошли до ¼ финала, уступив со счетом 1−4 в серии ЦСКА.

«Динамо» становилось с Крикуновым чемпионом России 2005 года и обладателем Кубка европейских чемпионов 2006 года. Под его руководством сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира 2005 года в Вене, а также заняла четвертое место на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

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