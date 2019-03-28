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18:55 (мск), источник: Р-Спорт

Калинин сыграет за ЦСКА в первом матче серии со СКА, Слепышев вне состава

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард московского ЦСКА Сергей Калинин вернулся в состав команды на первую игру серии плей-офф КХЛ против петербургского СКА, нападающий армейцев Антон Слепышев пропускает вторую игру плей-офф подряд.

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Источник: Р-Спорт

ЦСКА в четверг проведет в Москве первый матч финальной серии Западной конференции КХЛ против СКА.

Слепышев получил повреждение в четвертой игре серии против московского «Динамо» и пропустил пятую встречу.

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