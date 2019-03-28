Калинин сыграет за ЦСКА в первом матче серии со СКА, Слепышев вне состава
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард московского ЦСКА Сергей Калинин вернулся в состав команды на первую игру серии
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард московского ЦСКА Сергей Калинин вернулся в состав команды на первую игру серии
ЦСКА в четверг проведет в Москве первый матч финальной серии Западной конференции КХЛ против СКА.
Слепышев получил повреждение в четвертой игре серии против московского «Динамо» и пропустил пятую встречу.