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22:10 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл СКА в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. ЦСКА одержал победу над петербургским СКА со счетом 2:1 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, на которой присутствовало 11 166 зрителей, прошла в Москве.

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В составе победителей шайбы забросили Александр Попов (18-я минута), Михаил Григоренко (28). У проигравших отличился Динар Хафизуллин (15).

В регулярном чемпионате текущего сезона московский клуб выиграл все четыре матча у СКА, причем в трех из них столичная команда оказывалась сильнее в основное время (2:1 Б, 3:1, 3:1, 4:1). Петербургский клуб проиграл восьмой матч подряд в противостоянии с ЦСКА. Последнюю победу СКА одержал 2 апреля 2018 года в гостевой встрече плей-офф (5:2).

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На пути к полуфиналу текущего плей-офф ЦСКА обыграл подмосковный «Витязь» (счет в серии 4−0) и московское «Динамо» (4−1). СКА выбил из борьбы московский «Спартак» (4−2) и ярославский «Локомотив» (4−1).

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ЦСКА и СКА в четвертый раз за последние пять сезонов встречаются в финале Западной конференции. До этого дважды сильнее оказывалась столичная команда и один раз — петербургская. СКА в сезоне-2014/15 стал первым и пока единственным клубом КХЛ, который смог выиграть серию, проиграв три первых матча. В сезонах-2015/16 и 2017/18 побеждал ЦСКА (4−0, 4−2), до этого в рамках плей-офф КХЛ команды дважды встречались в первом раунде — оба разу в следующую стадию проходил СКА (4−1, 4−0).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу ЦСКА. Вторая игра серии состоится 30 марта в Москве. Затем две игры пройдут в Санкт-Петербурге. Если понадобится, то пятая и седьмая встречи состоятся на домашней площадке ЦСКА, шестой возможный матч серии клубы проведут в Петербурге.

ЦСКА
2:1
1:1, 1:0, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций28.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11166 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинИлья Воробьев
Вратари
Илья СорокинМагнус Хелльберг
1-й период
07:41Кирилл Капризов
14:12Динар Хафизуллин(Сергей Плотников, Алексей Бывальцев)
15:40Клас Дальбек
16:53Алексей Бывальцев
17:21Александр Попов
2-й период
27:55Михаил Григоренко(Кирилл Капризов, Никита Нестеров)
30:52Михаил Науменков
3-й период
41:54Максим Шалунов
57:03Командный штраф
Статистика
10Штрафное время2
1Игра в большинстве5
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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