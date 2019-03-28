ЦСКА обыграл СКА в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. ЦСКА одержал победу над петербургским СКА со счетом 2:1 в первом матче полуфинальной серии
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. ЦСКА одержал победу над петербургским СКА со счетом 2:1 в первом матче полуфинальной серии
В составе победителей шайбы забросили Александр Попов (18-я минута), Михаил Григоренко (28). У проигравших отличился Динар Хафизуллин (15).
В регулярном чемпионате текущего сезона московский клуб выиграл все четыре матча у СКА, причем в трех из них столичная команда оказывалась сильнее в основное время (2:1 Б, 3:1, 3:1, 4:1). Петербургский клуб проиграл восьмой матч подряд в противостоянии с ЦСКА. Последнюю победу СКА одержал 2 апреля 2018 года в гостевой встрече
На пути к полуфиналу текущего
ЦСКА и СКА в четвертый раз за последние пять сезонов встречаются в финале Западной конференции. До этого дважды сильнее оказывалась столичная команда и один раз — петербургская. СКА в сезоне-2014/15 стал первым и пока единственным клубом КХЛ, который смог выиграть серию, проиграв три первых матча. В сезонах-2015/16 и 2017/18 побеждал ЦСКА (4−0, 4−2), до этого в рамках
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу ЦСКА. Вторая игра серии состоится 30 марта в Москве. Затем две игры пройдут в
|Игорь Никитин
|Илья Воробьев
|Илья Сорокин
|Магнус Хелльберг
|07:41
|Кирилл Капризов
|14:12
|Динар Хафизуллин(Сергей Плотников, Алексей Бывальцев)
|15:40
|Клас Дальбек
|16:53
|Алексей Бывальцев
|17:21
|Александр Попов
|27:55
|Михаил Григоренко(Кирилл Капризов, Никита Нестеров)
|30:52
|Михаил Науменков
|41:54
|Максим Шалунов
|57:03
|Командный штраф
|10
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)