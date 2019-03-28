ЦСКА обыграл СКА в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

В составе победителей шайбы забросили Александр Попов (18-я минута), Михаил Григоренко (28). У проигравших отличился Динар Хафизуллин (15).

В регулярном чемпионате текущего сезона московский клуб выиграл все четыре матча у СКА, причем в трех из них столичная команда оказывалась сильнее в основное время (2:1 Б, 3:1, 3:1, 4:1). Петербургский клуб проиграл восьмой матч подряд в противостоянии с ЦСКА. Последнюю победу СКА одержал 2 апреля 2018 года в гостевой встрече плей-офф (5:2).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d24ace06eb03d412781a189918d9f595_hd/q604665/711e8520e0c2537cabd4070a9a0ee384/4709475129?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На пути к полуфиналу текущего плей-офф ЦСКА обыграл подмосковный «Витязь» (счет в серии 4−0) и московское «Динамо» (4−1). СКА выбил из борьбы московский «Спартак» (4−2) и ярославский «Локомотив» (4−1).

ЦСКА и СКА в четвертый раз за последние пять сезонов встречаются в финале Западной конференции. До этого дважды сильнее оказывалась столичная команда и один раз — петербургская. СКА в сезоне-2014/15 стал первым и пока единственным клубом КХЛ, который смог выиграть серию, проиграв три первых матча. В сезонах-2015/16 и 2017/18 побеждал ЦСКА (4−0, 4−2), до этого в рамках плей-офф КХЛ команды дважды встречались в первом раунде — оба разу в следующую стадию проходил СКА (4−1, 4−0).