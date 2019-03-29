Выложит ли Хартикайнен фото с ястребами? Все, что нужно знать о старте финальной серии Востока

Источник: РИА "Новости"

Все четыре серии второго раунда закончились со счетом 4−1. Но Восток, в отличие от Запада, все равно кое-чем удивил.

В первую очередь речь об Уфе. Шестой коллектив Востока показывает, что уровень команд в лиге (по крайней мере, в одной ее половине) за последнее время действительно сгладился. «Автомобилист» был фаворитом серии против «Салавата», и «Автомобилист» был нещадно бит «Салаватом». Все — благодаря двум факторам: чудо-легионеры и Николай Цулыгин.

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Салават Юлаев" (Уфа) и ХК "Авангард" (Омская область). | Источник: РИА "Новости"

Сразу по окончании предыдущего сезона Цулыгин, ранее помогавший Эркке Вестерлунду и не имевший большого тренерского опыта, встал за штурвал «СЮ». Регулярный чемпионат команда провела невзрачно: ее часто лихорадило, а в декабре побеждать удавалось разве что аутсайдеров. В топ-8 Востока меньше забивал только «Трактор», да и оборона юлаевцев не выглядела чем-то непроходимым. Но Цулыгин сделал две вещи: наладил команде график и построил доверительные отношения с игроками. Он не повез лидеров в дальневосточное турне перед плей-офф и дал им дополнительный отдых, Линусу Умарку позволил съездить к беременной жене и подобрал слова для приунывшего в плане результативности Ткачева.

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В итоге посвежевшие игроки «Салавата» с горящими глазами принялись разделывать уральцев. Сначала «Магнитку» с тысячей проблем в составе, затем «Автомобилист». Который вроде бы готовился встречать северную тройку Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен, да только сделать с ней все равно ничего не смог. В нужный момент они выходили из своей зоны, вкатывались через пас в чужую и доводили дело до броска. С какими-то Якуб Коварж справлялся, с какими-то нет. Этого оказалось вполне достаточно. Можно по-разному относиться к фотографиям Хартикайнена с охоты, но она ему явно удалась.

У «Автомобилиста» тоже есть свои легионеры. Но едва ли кто-то предполагал, что они будут выглядеть настолько беззубо. Штамповавший очки Найджел Доус жестко «минусил», да еще и слег прямо посреди серии. Стефан Да Коста не понимал, где ему находиться и куда бежать. Перенервничав, он схватил матч-штраф в заключительной игре. От интернационала заразился Анатолий Голышев. Не вирусом, а слабой игрой в атаке. Причин две. С одной стороны, можно выделить дисциплину в обороне «Салавата» — еще одна заслуга нового тренера. С другой — у «Автомобилиста» кубковый опыт по-прежнему невелик. Клуб впервые в истории прошел первый раунд. После крутейшей регулярки ожидания были выше, но не все сразу. Тех же уфимцев в финале Востока не было всего два сезона.

Болельщики "Авангарда" поддерживают свою команду в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Салават Юлаев" (Уфа) и ХК "Авангард" (Омская область). | Источник: РИА "Новости"

Про серию «Авангарда» и «Барыса» можно написать песню: уехали в Балашиху из Астаны, а вернулись в Нур-Султан. Или снять боевик: такого кровавого противостояния не было давно. В четвертом матче на «Арене Балашиха» потребовались сразу две машины «скорой помощи». Болельщики «Барыса» не поскупились на баннер в адрес Алексея Емелина. А началось все гораздо раньше — со столкновения Коди Франсона и Андре Петерсона в первой игре, после которого шведский нападающий выбыл из строя.

Если же говорить об игровой составляющей, то «Авангард» был прогнозируемо мощнее по всем фронтам. После того как команда уничтожила «Ак Барс», топовая игра связки Бек — Шумаков никого уже не удивила. Как и Сергей Широков с Максимом Чудиновым. Если не считать грубости в первом матче, великолепную серию провел Франсон. Одного Мэттью Фрэттина против них было явно недостаточно. «Ястребы» убрали со своего пути всех белых барсов. Только цена победы велика — крови они потеряли немало.

С таким прорывом назвать бы «Авангард» и фаворитом предстоящей серии. Да только у «СЮ» прорыв не хуже. И если уфимцы уже несколько раз показали, что способны обойтись без травмированного Антона Бурдасова, то справятся ли омичи-балашихинцы без Ильи Михеева и Дениса Зернова — большой вопрос. Все будет зависеть от того, остановит ли защита «ястребов» эту пресловутую тройку Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен. Если нет, то в соцсетях финского нападающего может появиться новое фото.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BvUmbfkDshf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BvUmbfkDshf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/thardy70/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Teemu Hartikainen</a> (@thardy70) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-22T19:12:23+00:00">22 Мар 2019 в 12:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но самое интересное в этом противостоянии — дуэль опытнейшего Хартли против новичка Цулыгина. Подобно «Салавату», «Авангард» — чисто тренерская команда. Канадский специалист также наладил с подопечными здоровые доверительные отношения, и они отплатили ему победой в мясорубке с «Барысом». Если «Салават» тактически переиграет «Авангард», то можно будет смело говорить о перевороте в тренерском цехе. И о скором пополнении в штабе сборной России. Но пока рано забегать вперед — впереди минимум четыре великолепных матча. А скорее всего, больше.

Прогноз: победа «Салавата» 4−3.