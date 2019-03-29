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10:50 (мск), источник: Матч ТВ

Выложит ли Хартикайнен фото с ястребами? Все, что нужно знать о старте финальной серии Востока

Готовимся к финалу Востока.

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Источник: РИА "Новости"

Все четыре серии второго раунда закончились со счетом 4−1. Но Восток, в отличие от Запада, все равно кое-чем удивил.

В первую очередь речь об Уфе. Шестой коллектив Востока показывает, что уровень команд в лиге (по крайней мере, в одной ее половине) за последнее время действительно сгладился. «Автомобилист» был фаворитом серии против «Салавата», и «Автомобилист» был нещадно бит «Салаватом». Все — благодаря двум факторам: чудо-легионеры и Николай Цулыгин.

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Салават Юлаев" (Уфа) и ХК "Авангард" (Омская область). | Источник: РИА "Новости"

Сразу по окончании предыдущего сезона Цулыгин, ранее помогавший Эркке Вестерлунду и не имевший большого тренерского опыта, встал за штурвал «СЮ». Регулярный чемпионат команда провела невзрачно: ее часто лихорадило, а в декабре побеждать удавалось разве что аутсайдеров. В топ-8 Востока меньше забивал только «Трактор», да и оборона юлаевцев не выглядела чем-то непроходимым. Но Цулыгин сделал две вещи: наладил команде график и построил доверительные отношения с игроками. Он не повез лидеров в дальневосточное турне перед плей-офф и дал им дополнительный отдых, Линусу Умарку позволил съездить к беременной жене и подобрал слова для приунывшего в плане результативности Ткачева.

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В итоге посвежевшие игроки «Салавата» с горящими глазами принялись разделывать уральцев. Сначала «Магнитку» с тысячей проблем в составе, затем «Автомобилист». Который вроде бы готовился встречать северную тройку Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен, да только сделать с ней все равно ничего не смог. В нужный момент они выходили из своей зоны, вкатывались через пас в чужую и доводили дело до броска. С какими-то Якуб Коварж справлялся, с какими-то нет. Этого оказалось вполне достаточно. Можно по-разному относиться к фотографиям Хартикайнена с охоты, но она ему явно удалась.

У «Автомобилиста» тоже есть свои легионеры. Но едва ли кто-то предполагал, что они будут выглядеть настолько беззубо. Штамповавший очки Найджел Доус жестко «минусил», да еще и слег прямо посреди серии. Стефан Да Коста не понимал, где ему находиться и куда бежать. Перенервничав, он схватил матч-штраф в заключительной игре. От интернационала заразился Анатолий Голышев. Не вирусом, а слабой игрой в атаке. Причин две. С одной стороны, можно выделить дисциплину в обороне «Салавата» — еще одна заслуга нового тренера. С другой — у «Автомобилиста» кубковый опыт по-прежнему невелик. Клуб впервые в истории прошел первый раунд. После крутейшей регулярки ожидания были выше, но не все сразу. Тех же уфимцев в финале Востока не было всего два сезона.

Болельщики "Авангарда" поддерживают свою команду в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Салават Юлаев" (Уфа) и ХК "Авангард" (Омская область). | Источник: РИА "Новости"

Про серию «Авангарда» и «Барыса» можно написать песню: уехали в Балашиху из Астаны, а вернулись в Нур-Султан. Или снять боевик: такого кровавого противостояния не было давно. В четвертом матче на «Арене Балашиха» потребовались сразу две машины «скорой помощи». Болельщики «Барыса» не поскупились на баннер в адрес Алексея Емелина. А началось все гораздо раньше — со столкновения Коди Франсона и Андре Петерсона в первой игре, после которого шведский нападающий выбыл из строя.

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Если же говорить об игровой составляющей, то «Авангард» был прогнозируемо мощнее по всем фронтам. После того как команда уничтожила «Ак Барс», топовая игра связки Бек — Шумаков никого уже не удивила. Как и Сергей Широков с Максимом Чудиновым. Если не считать грубости в первом матче, великолепную серию провел Франсон. Одного Мэттью Фрэттина против них было явно недостаточно. «Ястребы» убрали со своего пути всех белых барсов. Только цена победы велика — крови они потеряли немало.

С таким прорывом назвать бы «Авангард» и фаворитом предстоящей серии. Да только у «СЮ» прорыв не хуже. И если уфимцы уже несколько раз показали, что способны обойтись без травмированного Антона Бурдасова, то справятся ли омичи-балашихинцы без Ильи Михеева и Дениса Зернова — большой вопрос. Все будет зависеть от того, остановит ли защита «ястребов» эту пресловутую тройку Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен. Если нет, то в соцсетях финского нападающего может появиться новое фото.

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Но самое интересное в этом противостоянии — дуэль опытнейшего Хартли против новичка Цулыгина. Подобно «Салавату», «Авангард» — чисто тренерская команда. Канадский специалист также наладил с подопечными здоровые доверительные отношения, и они отплатили ему победой в мясорубке с «Барысом». Если «Салават» тактически переиграет «Авангард», то можно будет смело говорить о перевороте в тренерском цехе. И о скором пополнении в штабе сборной России. Но пока рано забегать вперед — впереди минимум четыре великолепных матча. А скорее всего, больше.

Прогноз: победа «Салавата» 4−3.

Сергей Кулагин

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