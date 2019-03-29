Выложит ли Хартикайнен фото с ястребами? Все, что нужно знать о старте финальной серии Востока
Готовимся к финалу Востока.
Готовимся к финалу Востока.
Все четыре серии второго раунда закончились со счетом 4−1. Но Восток, в отличие от Запада, все равно
В первую очередь речь об Уфе. Шестой коллектив Востока показывает, что уровень команд в лиге (по крайней мере, в одной ее половине) за последнее время действительно сгладился. «Автомобилист» был фаворитом серии против «Салавата», и «Автомобилист» был нещадно бит «Салаватом». Все — благодаря двум факторам:
Сразу по окончании предыдущего сезона Цулыгин, ранее помогавший Эркке Вестерлунду и не имевший большого тренерского опыта, встал за штурвал «СЮ». Регулярный чемпионат команда провела невзрачно: ее часто лихорадило, а в декабре побеждать удавалось разве что аутсайдеров. В топ-8 Востока меньше забивал только «Трактор», да и оборона юлаевцев не выглядела
В итоге посвежевшие игроки «Салавата» с горящими глазами принялись разделывать уральцев. Сначала «Магнитку» с тысячей проблем в составе, затем «Автомобилист». Который вроде бы готовился встречать северную тройку Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен, да только сделать с ней все равно ничего не смог. В нужный момент они выходили из своей зоны, вкатывались через пас в чужую и доводили дело до броска. С
У «Автомобилиста» тоже есть свои легионеры. Но едва ли
Про серию «Авангарда» и «Барыса» можно написать песню: уехали в Балашиху из Астаны, а вернулись в
Если же говорить об игровой составляющей, то «Авангард» был прогнозируемо мощнее по всем фронтам. После того как команда уничтожила «Ак Барс», топовая игра связки Бек — Шумаков никого уже не удивила. Как и Сергей Широков с Максимом Чудиновым. Если не считать грубости в первом матче, великолепную серию провел Франсон. Одного Мэттью Фрэттина против них было явно недостаточно. «Ястребы» убрали со своего пути всех белых барсов. Только цена победы велика — крови они потеряли немало.
С таким прорывом назвать бы «Авангард» и фаворитом предстоящей серии. Да только у «СЮ» прорыв не хуже. И если уфимцы уже несколько раз показали, что способны обойтись без травмированного Антона Бурдасова, то справятся ли
Но самое интересное в этом противостоянии — дуэль опытнейшего Хартли против новичка Цулыгина. Подобно «Салавату», «Авангард» — чисто тренерская команда. Канадский специалист также наладил с подопечными здоровые доверительные отношения, и они отплатили ему победой в мясорубке с «Барысом». Если «Салават» тактически переиграет «Авангард», то можно будет смело говорить о перевороте в тренерском цехе. И о скором пополнении в штабе сборной России. Но пока рано забегать вперед — впереди минимум четыре великолепных матча. А скорее всего, больше.
Прогноз: победа «Салавата» 4−3.
Сергей Кулагин